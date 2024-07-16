Iğdır ve Ağrı'da Kerbela şehitleri anma programlarına kan bağışı

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Iğdır ve Ağrı'da Kerbela şehitleri için anma programlarına katılan bazı vatandaşlar, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Iğdır'daki Zübeyde Hanım Bulvarı'nda düzenlenen Kerbela şehitlerini anma programına katılan bazı vatandaşlar, alanda kurulan Türk Kızılay çadırı ve kan toplama aracında kan bağışı yaptı.

Kan bağışından bulunan Özkan Cinibulak, AA muhabirine, kan bağışının öneminden bahsederek, "Bu yaptığımız bağışla insanların hayatını kurtararak Hazreti Hüseyin'in amacına da hizmet etmiş oluyoruz. Biz de bugün Gazze için kan bağışında bulunduk." dedi.

Oruç Ars, Hazreti Hüseyin'in yasını tutmak için toplandıklarını belirterek, "Bu nedenle kan bağışında verdiğimiz kanla insanların hayatını kurtarmak istiyoruz. Allah kan bağışında bulunan herkesin sevabını kabul etsin." diye konuştu.

Akşama kadar sürecek kan bağışı kampanyası için çok sayıda kişinin de sıraya girdiği görüldü.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde de düzenlenen anma programına katılan vatandaşların bir kısmı Kızılay'a kan bağışında bulundu.