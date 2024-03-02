IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, yurt dışında yaşayan Müslümanların temsil kabiliyetlerinin önemine dikkat çekti - Son Dakika
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IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, yurt dışında yaşayan Müslümanların temsil kabiliyetlerinin önemine dikkat çekti

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, yurt dışında yaşayan Müslümanların temsil kabiliyetlerinin geliştirilmesi çabalarının önemine işaret ederek, 'Bir Müslüman olarak, çevreden enerjiye, doğadan hayvan haklarına kadar, sadece kendimiz için değil, tüm insanlık için hayır namına çalışmalıyız.' dedi. Ergün, 'Azınlık Toplumu Olarak Müslümanca Yaşam' başlığıyla düzenlenen konferansta, temsil açısından Müslümanca yaşamanın önemine vurgu yaptı.

02.03.2024 08:09  Güncelleme: 08:11
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NEW İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün, yurt dışında "azınlık" olarak yaşayan Müslümanların temsil kabiliyetlerinin geliştirilmesi çabalarının önemine işaret ederek, "Bir Müslüman olarak, çevreden enerjiye, doğadan hayvan haklarına kadar, sadece kendimiz için değil, tüm insanlık için hayır namına çalışmalıyız." dedi.

New York Türkevi'nde, IGMG'nin ABD teşkilatınca düzenlenen konferansa, Türkiye'nin New York Konsolosluğundan yetkililer, çeşitli eyaletlerinden gelen Türk Amerikan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Kanada ve Almanya'dan davetliler katıldı.

Ergün, "Azınlık Toplumu Olarak Müslümanca Yaşam" başlığıyla düzenlenen konferansta, "Bir Müslüman olarak, çevreden enerjiye, doğadan hayvan haklarına kadar, sadece kendimiz için değil, tüm insanlık için hayır namına çalışmalıyız." diye konuştu.

Başka kültüre sahip ülkelerde Müslümanca yaşamanın, kazanımlarının yanı sıra sorumluluklarının da olduğunu hatırlatan Ergün, temsil açısından bu değerlere sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı.

Kemal Ergün bu nedenle, ülkesinden uzakta yaşayan Müslüman toplumunun inanç ve kültürünü doğru öğrenip uygulayabileceği, temsil kabiliyetini güçlendirebileceği kurumları inşa ve yaşatmanın çok önemli olduğunu belirtti.

"Nesillerin kaybolmaması için kendi çevremizi oluşturacağız"

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, Batı kültürünün hakim olduğu ülkelerde yaşayan Müslüman ailelerinin, kendinden sonraki nesillerle bağının kopma olasılığının ne denli yaygın bir sorun olduğuna dikkati çekti.

"Nesillerin kaybolmaması için kendi çevremizi oluşturacağız. Teyakkuz halinde olacağız." ifadesini kullanan Ergün, ramazan ayının yaklaştığı bir zamanda yaptığı konuşmasında, anne ve babaların, çocuklarına örnek olma adına inançlarının gerektirdiği şekilde yaşamaya özen göstermelerinin önemini vurguladı.

Öte yandan, IGMG ABD Bölge Başkanı Mücahit Kocakoç, Amerika'daki yapılanmalarının 4 yıl öncesine dayandığını, bu hafta sonunda Virginia eyaletinde İslam merkezinin açılışını gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

En kısa zamanda, New Jersey ve New York'ta birer gençlik ve eğitim merkezi açacakları müjdesini paylaşan Kocakoç, amaçlarının ABD'de gelecek nesillere miras kalacak eserler bırakmak olduğunu vurguladı.

IGMG

Avrupa'da "Milli Görüş" adıyla 1967'de temelleri atılan IGMG, 1985'ten itibaren Avrupa Milli Görüş Teşkilatları ismiyle, 1995'ten sonra ise daha geniş bir kitleye hizmet sunabilmek için İslam Toplumu Milli Görüş teşkilatları olarak faaliyetlerine devam etti.

IGMG, bugün 40 bölgesi ile, 11 Batı Avrupa ülkesinde, Balkanlar'da, ABD, Kanada, Japonya ve Avusturalya gibi dünyanın pek çok yerinde çalışmalar yürütüyor.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, İnsan Hakları, Çevre, Kültür, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, yurt dışında yaşayan Müslümanların temsil kabiliyetlerinin önemine dikkat çekti - Son Dakika

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