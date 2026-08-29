İHA Kayıt Sistemi: 94 Bin 230 İHA ve 1.84 Milyon Pilot - Son Dakika
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İHA Kayıt Sistemi: 94 Bin 230 İHA ve 1.84 Milyon Pilot

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Türkiye'de İHA sayısı 94.230'a, pilot lisansı sahipleri 1.845.456'ya ulaştı. Başvurular %367 arttı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de İnsansız Hava Aracı (İHA) Kayıt Sistemi'nde kayıtlı İHA sayısının 94 bin 230'a, İHA pilotu lisansına sahip kişi sayısının 1 milyon 845 bin 456'ya ulaştığını bildirdi.

Uraloğlu, İHA sayısı ve İHA pilot lisansı başvurularına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne (SHGM) yıl başından bu yana 237 bin 40 kişinin İHA pilotu olmak için başvurduğunu aktaran Uraloğlu, "Geçen yılın aynı dönemine göre İHA pilotu olmak isteyenlerin sayısı yüzde 367 arttı." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, SHGM'nin "İHA Sistemleri Talimatı" kapsamında İHA'lara özel kayıt sistemi oluşturduğunu belirterek, "Bu sayede söz konusu araçların izin, uçuş ve kayıt işlemleri yürütülüyor. İHA'ların zirai ilaçlama, fotoğrafçılık, sinema, haritalama, trafik, güvenlik, kargolama ve sağlık gibi farklı sektörlerde kullanımı arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Yılın başından beri 5 bin 300 yeni İHA'yı kayıt altına aldıklarına işaret eden Uraloğlu, "İHA Kayıt Sistemi'nde kayıtlı İHA sayısı 94 bin 230 oldu. Sistemde kayıtlı İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı da 1 milyon 845 bin 456'ya ulaştı." bilgisini verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İHA Kayıt Sistemi: 94 Bin 230 İHA ve 1.84 Milyon Pilot - Son Dakika

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SON DAKİKA: İHA Kayıt Sistemi: 94 Bin 230 İHA ve 1.84 Milyon Pilot - Son Dakika
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