İHA, Komandolar Tarafından İmha Edildi

KOMANDOLAR TARAFINDAN FÜNYEYLE İMHA EDİLDİ

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde bulunan parçalanmış insansız hava aracının imha edilmesi için bölgeye SAS komandoları sevk edildi. İnsansız hava aracı, SAS ekibi ve bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılarak imha edildi. İnsansız hava aracının geriye kalan parçaları da ekipler tarafından toplandı.

Levent KIZILASLAN/KARASU(Sakarya),