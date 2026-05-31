İHA'lar için yeni takip sistemi

6 Nisan 1920

1- İHA'ların izinsiz uçuşuna karşı özel takip sistemi geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı taslağına göre İHA Takip ve Trafik Yönetim Sistemi ile bu araçların anlık konum takibi ve uçuş emniyeti tespitleri merkezden yapılabilecek

İşletici ve pilot, İHA'nın terör ve yasa dışı kullanımına karşı tedbir almakla yükümlü olacak, mahremiyet ihlalinde Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanacak

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Türkiye'de kişi başına yıllık 1301 metreküp su düşüyor

Bir ülkenin bu yönden zengin olarak değerlendirilebilmesi için kişi başına su potansiyelinin yılda 1700 metreküpten fazla olması gerekiyor

Türkiye, iklim ve yağış rejimindeki değişikliklerden dolayı 25 hidrolojik havzada master planlarını güncelleyecek

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

3- Türk zırhlısı HIZIR'a yeni görev

Katmerciler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen yeni nesil HIZIR araçlarının ilk teslimatlarını gerçekleştirdi

Modern operasyonel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlanan HIZIR, Türk savunma sanayisi ürünü sistemler entegreli görev yapacak

(Firdevs Bulut Kartal/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM'de bu hafta

Genel Kurulda, tarım ve ormana yönelik düzenlemeleri de içeren Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak

(Ahmet Buğra Olaç/TBMM)

5- TDV'nin en yaşlı gönüllüsü, 23 yıldır Afrika kıtasındaki Müslümanların yardımına koşuyor

İngiltere'de yaşayan 74 yaşındaki Mehmet Şahin, Türkiye Diyanet Vakfının "en yaşlı gönüllüsü" olarak 23 yıldır Afrika kıtasındaki ihtiyaç sahibi insanlara yardım ulaştırıyor

(Gazi Nogay/Abuja)

6- A Milli Futbol Takımı 650. maçına çıkacak

2026 Dünya Kupası öncesinde ilk hazırlık maçında yarın Kuzey Makedonya ile İstanbul'da karşılaşacak Türkiye, 103 yıllık tarihinde 1'i hükmen 257 galibiyet, 151 beraberlik, 241 yenilgi yaşadı

Ay-yıldızlılar, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 32'nci maçını oynayacak

(Hilmi Sever/İstanbul) (Grafikli)

7- Dünya Kupası tarihinin en çok kart gören futbolcusu Mascherano

Arjantinli Javier Mascherano, Dünya Kupası'nda 7 kez sarı kartla cezalandırıldı ve bu istatistikte en üst basamakta yer aldı

Fransız Zidane, Meksikalı Marquez ve Brezilyalı Cafu, 6'şer kez kart gördü

Organizasyon tarihinde 2 kırmızı kart gören oyuncular, Zidane ve Kamerunlu Song oldu

(Mutlu Demirtaştan/İstanbul)

8- Şampiyon milli boksör Yonca Gül'ün "2028 ve 2032" hedefi

Avrupa'da 2, dünyada 1 şampiyonluğu bulanan Yonca Gül Yılmaz:

"Hedefim 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Ardından 2032'de de temsil ederek altın madalya kazanmak istiyorum"

(Serkan Güner/Kırşehir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

