IHA Pilotları Zorlu Eğitime Hazırlanıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahadaki etkin ve caydırıcı gücü İnsansız Hava Araçları Sistemlerini (İHAS) kontrol eden pilotlar, Isparta'daki Kara Havacılık Okul Komutanlığında zorlu eğitimin ardından görevlerine hazır hale geliyor.

Türkiye, dünyanın en önemli üreticilerinden olduğu İHA'ları askeri kullanımın yanı sıra orman yangınları, afetler ve düzensiz göçle mücadele gibi durumlarda da kullanıyor.

Türkiye'nin gök vatandaki sessiz gözcülerinin görevlerini başarıyla yerine getirmesinde, İHA sistemleri pilotları kritik rol oynuyor.

İnsansız hava araçlarının hür türlü harekatında uçuş kontrollerini sağlayan pilotlar Isparta'daki Kara Havacılık Okul Komutanlığında 18 hafta süren zorlu eğitime tabi tutuluyor.

Sıcak bölgelerdeki düşman hedeflerini nokta atışı yok eden, TSK'nın sahadaki etkin ve caydırıcı gücü İHA sistemlerini yöneten pilotlar, eğitimler sonucunda her türlü zor durum ve şartta görev yapabilecek yeterliliğe ulaşıyor.

"Kursta 53 saat İHA uçuşu icra ediliyor"

Komutanlıkta görevli İHA Binbaşı, yaptığı açıklamada, Kara Havacılık Okulu İHAS Uçuş Eğitim Kurulunun vazifesinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı İHAS kadrolarında 7 gün 24 saat görev yapabilecek şekilde yetişmek olduğunu söyledi.

Binbaşı, pilotların en zorlu koşullarda keşif, gözetleme, hedef tespiti, hassas atış yapılması ve müteakibinde hasar tespiti ile farklı insanlı ya da insansız hava araçlarına işaretleme, hedef tarifi yapabilecek İHAS pilotu olarak yetiştiğini belirtti.

İHAS pilot kursu 18 hafta süreyle yılda 3 dönem halinde yapıldığını ifade eden Binbaşı, şöyle konuştu:

"Kurslarda 10 hafta temel safha, 5 hafta emercensi safhası ve 3 hafta taktik safha olmak üzere toplam 720 saat ders saati eğitim verilmektedir. Kursta 53 saat İHA uçuşu icra ediliyor. Kursiyerlerin temel safha sonunda yalnız uçuş yapabilecek uçuş kabiliyetine ulaşmaları hedeflenmektedir. Silah arkadaşlarımızın bizlere ihtiyaç duyduğu her türlü durumda, zorlu koşullarda daima yanlarında olabilmek adına kursiyerlerimizi en iyi İHA pilotu olacak şekilde yetiştiriyoruz."

"Düşmana korku, dosta güven vermek için durmadan çalışacağız"

İHAS'ların yer kontrol istasyonlarının uçuş mürettebatı tarafından insansız hava aracının sevk ve idaresinin yapıldığı ünite olduğuna dikkati çeken Binbaşı, şunları kaydetti:

"Simülatör ile desteklenen eğitim, yer kontrol istasyonunda icra edilen gerçek uçuşlar ile pekiştirilmektedir. İHAS Uçuş Eğitim Kurulu'nda uçuş eğitimi muharebe tecrübesi olan öğretmenler tarafından verilmektedir. Her türlü görevin titizlikle planlanması ve icrası için uçuş öncesi brifinglerde öğretmen pilotlar tarafından görev açıklanır ve görevin başarılmasının planı yapılır. En son karşılıklı sorular ile görevin anlaşılırlığı gözden geçirilir. Ardından hava aracının fiziksel kontrolleri ve uçuş hazırlıkları yapılarak göreve hazır hale getirilir. Uluslararası uçuş kuralları ve konuşma tekniklerini okulda öğrenme imkanı bulan pilot adayları her türlü uçuş koşullarında ve uluslararası hava sahalarında uçabilecek seviyeye gelirler. Kara Havacılık Okul Komutanlığı öğretmenleri olarak teknoloji ile gelişen dünyayı takip ediyor ve kursiyerlerimizi bu gelişmeler ışığında yetiştirmeyi hedefliyoruz. Kahraman TSK'nın İHA pilotları olarak bizler, atalarının izinde, onların mirasına sahip çıkmak adına düşmana korku, dosta güven vermek için durmadan çalışacağız."

İHA Yüzbaşı, İHAS kurslarında kullanılan simülatör eğitimin amacının gerçek duruma çok yakın bir şekilde çeşitli uçuş ve acil durum senaryoları verecek kursiyerlerin pilotaj yeteneklerini attırmak olduğunu ifade etti.

Modern simülatörlerle gerçek uçuş deneyimi sağlanıyor

Okulda modern uçuş eğitim simülatörlerinin kullanıldığına işaret eden Yüzbaşı, "Böylece gerçek uçuşta yaşanabilecek acil durumlar, çok daha ekonomik ve risksiz olarak gösterilir ve uygulatılır. Eğitimde simülatör sistemlerinin kullanılması zaman tasarrufu ve maliyet etkinliğini arttırmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri İHAS personelinin son yıllarda aldıkları tüm görevlerden başarıyla çıkmalarında eğitimin rolü büyüktür." diye konuştu.

İHAS'ların mikro, mini, taktik, operatif, stratejik ve muharip olarak çeşitli performans parametrelerine göre sınıflandırmalar yapıldığını aktaran Yüzbaşı, "Bayraktar TB2 SİHA, farklı türde 4 mühimmat ile 27 bin feet arası irtiflarda ortalama 24 saat görev yapabilen ve taktik sınıfa giren, tamamına yakını yerli sanayi katkısına sahip milli bir İHA'dır. Yaptığı uçuşlar ile 1 milyon uçuş saatini geçmiştir." ifadelerini kullandı.

Kursiyer Muharebe Üsteğmen ise TSK'nın kendilerine verdiği görevleri en iyi şekilde yerine getirmek amacıyla eğitim aldıklarını söyledi. Üsteğmen, TSK'nın muharebe sahasındaki en önemli kuvvet çarpanlarından biri olan İHA sistemlerinde yorulmadan çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Kursiyer Piyade Üsteğmen, Türkiye Yüzyılı'nda şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerinin insansız hava aracı pilot adayı olarak eğitimlerini Kara Havacılık Okul Komutanlığında almaktan ve ülkesine hizmet edecek olmaktan dolayı onur duyduğunu dile getirdi.