İHA saldırısına uğrayan STAR 2 gemisi İstanbul Boğazı'nda trafiği durdurdu
Rusya'da İHA saldırısına uğrayan STAR 2 isimli gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında gemi trafiği çift yönlü askıya alındı. Geçişin tamamlanmasının ardından trafiğin normale dönmesi bekleniyor.
Rusya'da İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırısına uğrayan 'STAR 2' isimli gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Geçiş nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.
Kaynak: DHA
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