İHA Takip Sistemiyle Kayıt Dışı Çekimler Önlenecek - Son Dakika
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İHA Takip Sistemiyle Kayıt Dışı Çekimler Önlenecek

11.06.2026 11:22
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SHGM, İHA Takip Sistemi'yle dron uçuşlarını izleyerek kayıt dışı ticari çekimlerin önüne geçecek.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından kurulması planlanan İHA Takip ve Trafik Yönetim Sistemi'yle sektör profesyonellerine avantaj sağlanarak "kayıt dışı ticari çekimlerin" önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı SHGM tarafından hazırlanan "İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı" taslağı kapsamında kurulması planlanan sistem ile Türk hava sahasında gerçekleştirilen dron uçuşları anlık olarak izlenecek.

Taslak düzenlemeye göre sistem, aynı hava sahasında gerçekleştirilecek eş zamanlı uçuşların koordinasyonuna katkı sağlayacak ve olası çakışmaların önlenmesine yardımcı olacak.

Antalya'daki sektör temsilcileri uygulamanın kayıtlı faaliyetleri desteklemesini ve izin süreçlerini hızlandırmasını bekliyor.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Kırtasiye, Fotoğraf ve Tercümanlık Hizmetleri Meslek Komitesi Üyesi Halil Öztürk, AA muhabirine, sistemin sahadaki profesyonel kullanıcılar açısından olumlu sonuçlar doğurmasının beklendiğini söyledi.

Takip sisteminin profesyonel ticari uçuş yapanlar ile hobi amaçlı dron uçuran kullanıcıları ayrı sınıflandırmasının önemli olduğunu vurgulayan Öztürk, "Bu sistem kayıt dışı ticari çekimlerin de önüne geçilmesini sağlayacak. Bu aslında sahadaki profesyoneller açısından bir avantaj sağlayacak. Drone ile ticari faaliyet yürütenlerden belirli belgeler istenerek kayıtlı bir sistem oluşturulmasını talep ettik. Devletimiz ticari uçuşlar için 'ticari faaliyet belgesi' versin. Bizden de ticaret sicil belgesi, kayıt belgesi, adli sicil belgesi alınsın. Bize bir üyelik sistemi verilsin. Yıllık bir aidat alınsın. Hobi amaçlı uçacaklar ticaret için uçamasın." ifadelerini kullandı.

Öztürk, izin süreçlerinin dijital ortamda daha hızlı ve kayıtlı şekilde yürütülmesinin hem kullanıcılar hem de kamu kurumları açısından kolaylık sağlayacağını belirtti.

Antalya'nın havalimanına yakın bölgeleri nedeniyle zaman zaman izin süreçlerinde zorluklar yaşandığını aktaran Öztürk, özellikle kısa sürede planlanan çekimlerde daha hızlı başvuru ve değerlendirme mekanizmalarına ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Prodüksiyon firması sahibi Koray Göçmen de dron çekimlerinin Antalya'nın turizm tanıtımında önemli rol üstlendiğine işaret etti.

Yurt dışından gelen yapım ekiplerinin zaman zaman dron çekimi talebinde bulunduğunu belirten Göçmen, izin süreçlerinin hızlanmasının uluslararası prodüksiyon çalışmalarına da katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Dron satan bir firmanın yetkilisi Mehmet Beştek ise yeni sistemin kullanıcıların nerede ve hangi şartlarda uçuş yapabileceğini daha iyi öğrenmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Beştek, "Dron satışı yaparken en çok problem yaşadığımız şeylerden biri, insanların yeterli bilgiye sahip olmaması. Uçuş yasakları ya da uçuşa yasaklı bölgelere dair konuya tam hakim değiller. Bu sistemle beraber insanların daha rahat bilgilendirilebileceğine, konuya daha hakim olabileceklerine inanıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İHA Takip Sistemiyle Kayıt Dışı Çekimler Önlenecek - Son Dakika

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