İhale Skandalı: 159 Milyon Lira Nereye Gitti? - Son Dakika
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İhale Skandalı: 159 Milyon Lira Nereye Gitti?

İhale Skandalı: 159 Milyon Lira Nereye Gitti?

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan, ABB'nin büyük ihalelerinin seçim öncesi yapıldığını eleştirdi.

12.05.2025 14:07
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AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) karton bardak ve çöp poşeti alımıyla ilgili yaptığı 159 milyon liralık ihaleyle ilgili, "Burada şüpheyi arttıran en önemli husus, ihalelerden birinin genel seçimlerden hemen önce, diğerinin ise yerel seçimlerden hemen önce gerçekleşmiş olmasıdır." dedi.

Özcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Kürşad Zorlu ve Ömer İleri ile AK Parti Ankara milletvekillerinin katılımıyla AK Parti Ankara İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Ankara'da son 6 yıldır belediye hizmetlerinde gerileme yaşandığını belirten Özcan, daha önce Ankara Büyükşehir Belediyesinin tabut, kefen ve ceset torbası yolsuzluklarıyla gündeme geldiğini ifade etti. Şimdi de fahiş karton bardak ve çöp poşeti ihalesiyle Ankaralının 159 milyon lirasının yok edildiğini savunan Özcan, şöyle devam etti:

"Bardağı taşıran son ihale 29 Aralık 2023'te yapılmıştır. 45 milyon karton bardak alımının da yapıldığı ihale 159 milyon liraya verilmiştir. Oysa aynı yıl içinde 11 ay önce gerçekleşen 90 milyon adetlik karton bardak ihalesi 69 milyon liraya gitmiştir. Ne gariptir ki bu ihaleyi daha önce tabut ihalesini alan firma almıştır. Üstelik bu ihaleye sadece 3 firma girmiş, istekli olabilecek firmaların önünü kesmek için ihale kapsamının içine hard diskten, tuvalet fırçasına, çamaşır suyundan araba yıkama fırçasına, balata spreyine kadar kalemler konulmuştur."

"Hiçbir ihaleye böyle bir hüküm konulamaz"

Alınan bardakların ve çöp poşetlerinin taziyelerde, cenazelerde ve ofislerde kullanılmadığı iddiasının araştırılması gerektiğini vurgulayan Özcan, şunları kaydetti:

"Burada şüpheyi arttıran en önemli husus, ihalelerden birinin genel seçimlerden hemen önce diğerinin ise yerel seçimlerden hemen önce gerçekleşmiş olmasıdır. 29 Aralık 2023 tarihli ihalenin idari şartnamesine şöyle bir hüküm eklenmiş; 'Malzemelerin teslim süresi bütün analiz ve muayene komisyon raporlarının gerçekleşme süresi ile dikkate alınarak verilmiş olup, yükleniciler analiz muayene komisyon rapor sürelerini öne sürerek ek süre talep edemeyeceklerdir.' Bu ne anlama geliyor açıklayalım, ihaleyi alan herhangi bir yüklenici malı zamanında teslim etse dahi, eğer idare ihale şartnamesinde belirlenen son tarihe kadar muayene ve kabul işlemlerini tamamlamazsa yüklenici malzemeleri teslim etmemiş sayılacak. Bu durumda yüklenici tarafından yatırılan geçici teminat gelir kaydedilerek hakkında yasaklama işlemi yapılacak. Hiçbir ihaleye böyle bir hüküm konulamaz. İçeriden teminat almayan hangi firma bu riske girebilir ve bu durumda eşit rekabetten nasıl söz edilebilir?"

"Araçların irsaliye belgeleri ve araçların plaka bilgileri paylaşılmalı"

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in "45 milyon karton bardağın baskısız alındığı" iddiasını da hatırlatan Özcan, "Sayın Mansur Yavaş, Ankara'nın üzerine düşmüş bu kara gölgeden kurtulmak istiyorsa bir an önce bu malzemelerin ihale mal teslim tarihleri olarak belirlenen süre aralığında, idareye ait depolara teslim edilmesinde kullanılan araçların irsaliye belgelerini ve nakil işlemlerinde kullanılan araçların plaka bilgilerini kamuoyuyla paylaşmalıdır." açıklamasında bulundu.

Özcan, adli mercilere Mezarlıklar Dairesi Başkanlığının depolarını kontrol altına alması ve tüm kayıtlara el konulması çağrısında bulunarak, taşınır kayıt sorumluları ve taşınır mal kontrol yetkilisi olanların tedbir olarak görevden el çektirilmesi gerektiği görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hakan Han Özcan, AK Parti, Belediye, Politika, Ekonomi, Güncel, ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel İhale Skandalı: 159 Milyon Lira Nereye Gitti? - Son Dakika

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