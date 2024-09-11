İhbarcıyı Öldürten Sanığa 18 Yıl Hapis - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İhbarcıyı Öldürten Sanığa 18 Yıl Hapis

İhbarcıyı Öldürten Sanığa 18 Yıl Hapis

Adana'da kendisini ihbar eden İbrahim Abut'u öldürttüğü tespit edilen Ahmet Esen, 'kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Esen, polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

11.09.2024 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADANA'da 2014'te kendisini ihbar eden İbrahim Abut'u (27), kardeşi ve arkadaşına öldürten Ahmet Esen (32), tutuksuz yargılandığı davada 'kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Polisin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında yakalanan Esen, cezaevine gönderildi.

Olay, 25 Ocak 2014'te Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede uyuşturucu madde satışı yapan İbrahim Abut, rakip olarak gördüğü Ahmet Esen'i ihbar etti. Polis tarafından yakalanan Esen, çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kendisini Abut'un ihbar ettiğini öğrenen Ahmet Esen, o dönem 17 yaşında olan kardeşi M.M.E.'ye tabanca verip, onu öldürmesini istedi. M.M.E., yanına Savaş Tunç'u da alarak olay günü İbrahim Abut'un yolunu kesti. Şüpheliler, "Sen bizim esrarımızı yakalattın. Bunun hesabını vereceksin" diyerek Abut'u kurşun yağmuruna tuttu. Göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan ibrahim Abut, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından yakalanan M.M.E. ile Tunç, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Yargılamada adı 'azmettirici' olarak geçen tutuksuz sanık Ahmet Esen hakkında 'kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapis cezası verildi. Cezanın 30 Ağustos'ta onanmasının ardından Adana Ağır Ceza İlamat Masası tarafından Esen hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin, Yeşiloba Mahallesi'nde sokakta yürürken hareketlerinden şüphelenerek durdurduğu kişinin, yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda Esen olduğu ortaya çıktı.

Seyhan polisi tarafından gözaltına alınıp, Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürülen Ahmet Esen'in, 'kasten yaralama', 'yankesicilik', 'uyuşturucu madde kullanma' ve 'ruhsatsız silah taşıma' gibi suçlardan 13 kaydının olduğu belirtildi. Esen, işlemlerinin ardından önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Ahmet Esen, 3-sayfa, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel İhbarcıyı Öldürten Sanığa 18 Yıl Hapis - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:37 Narin’in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler
10:02 Dün akşam gözaltına alınmıştı Narin’in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme
07:59 Alışverişlerde yeni dönem iddiası 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor Alışverişlerde yeni dönem iddiası! 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor
00:04 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler
23:16 İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif’in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif'in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin
16:18 Haftalardır hastanede yatan Reha Muhtar’ın durumu nasıl Ziyarete giden Nilüfer konuştu: Gayet iyi Haftalardır hastanede yatan Reha Muhtar'ın durumu nasıl? Ziyarete giden Nilüfer konuştu: Gayet iyi
16:13 İmzaların atılması an meselesi Yusuf Yazıcı, Süper Lig devine geliyor İmzaların atılması an meselesi! Yusuf Yazıcı, Süper Lig devine geliyor
16:13 Yanlış eve giden işçiler, ev sahibinin evde olmadığı sırada evin mutfağını sona yeniledi Yanlış eve giden işçiler, ev sahibinin evde olmadığı sırada evin mutfağını sona yeniledi
16:12 12 yaşındaki çocuk ailesinden habersiz araç kullanırken kaza yaptı 12 yaşındaki çocuk ailesinden habersiz araç kullanırken kaza yaptı
15:53 Eczanede kan donduran olay İlaç almaya gittiği eşini defalarca bıçakladı Eczanede kan donduran olay! İlaç almaya gittiği eşini defalarca bıçakladı
15:51 Üsküdar’da kozmetik ürünler satan şirketin sahibi iş yerinin önünde öldürüldü Üsküdar'da kozmetik ürünler satan şirketin sahibi iş yerinin önünde öldürüldü
15:40 Şarkıcı Çağla, 10 yıllık evliliğinin neden bittiğini anlattı: Eşim, bizi Adana Demirspor için terk etti Şarkıcı Çağla, 10 yıllık evliliğinin neden bittiğini anlattı: Eşim, bizi Adana Demirspor için terk etti
15:39 Konya’da bir masaj salonunda kadın cesedi bulundu Konya'da bir masaj salonunda kadın cesedi bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 10:56:49. #1.11#
SON DAKİKA: İhbarcıyı Öldürten Sanığa 18 Yıl Hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement