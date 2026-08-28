İHD, Tutuklamalara Tepki Gösterdi - Son Dakika
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İHD, Tutuklamalara Tepki Gösterdi

İHD, Tutuklamalara Tepki Gösterdi
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İHD, NATO Zirvesi öncesi tutuklanan 6 hak savunucusunun derhal serbest bırakılmasını talep etti.

(ANKARA) - İnsan Hakları Derneği (İHD), Ankara'da NATO Zirvesi öncesinde düzenlenen operasyonlarda tutuklanan ve aralarında İHD çalışanı ile Ankara Şube yöneticisi Tuğba Kahraman'ın da bulunduğu 6 insan hakları savunucusunun derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

İHD'den yapılan yazılı açıklamada, Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenen NATO Zirvesi öncesinde gözaltına alınarak tutuklananlardan İHD çalışanı ve Ankara Şube yöneticisi Tuğba Kahraman ile İHD Ankara Şubesi Gençlik Komisyonu üyeleri Hale Nur Çetin, Mert Ahmet Aldemir, Şevin Özden, Emirhan Gedik ve Zehra Camcı'nın tutukluluğunun sürdüğü hatırlatıldı. 6 insan hakları savunucusunun tutuklanmasına gerekçe gösterilen iddiaların somut delillere dayanmadığı belirtilen açıklamada, savcılığın, hak savunucularının "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörle anılan bir ülke olması gayreti içerisinde terör eylemleri gerçekleştirebilecekleri" yönündeki değerlendirmesinin soyut ve varsayıma dayalı olduğu ifade edildi. Hazırlanan iddianamede, tutuklu İHD üyelerinin katıldıkları barışçıl toplantı ve gösterilerin "yasadışı örgüt üyeliği" suçlamasına delil olarak sunulduğu kaydedildi.

"İNSAN HAKLARINI SAVUNMAK SUÇ DEĞİLDİR"

Açıklamada görüşüne yer verilen İHD Genel Sekreteri Osman İşçi, tutuklamaların insan hakları savunucularına yönelik gözdağı verme amacı taşıdığını savundu. İnsan hakları savunucularının barışçıl faaliyetleri nedeniyle uzun süredir idari ve yargısal tacizin hedefinde olduğunu ifade eden İşçi, NATO Zirvesi öncesindeki operasyon ve tutuklamaların da bu politikaların devamı olduğunu kaydetti.

Kahraman ve diğer İHD üyelerinin tutuklanmasının Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Savunucularının Korunması Bildirgesi'nin yanı sıra uluslararası sözleşmeler ve Anayasa ile güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerin ihlali anlamına geldiğini belirten İşçi, tutukluların duruşma tarihleri beklenmeden serbest bırakılması çağrısında bulundu.

İşçi ayrıca gözaltı sürecinde işkence ve kötü muamele niteliğindeki uygulamalara ilişkin etkin soruşturma başlatılmasını istedi. İşçi, "Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, insan haklarını savunmak ne suç ne de yargılama gerekçesidir. Keyfi biçimde tutuklanan üyelerimiz derhal serbest bırakılmalı, insan hakları savunucularına yönelik baskı, tehdit ve yargısal taciz politikasına son verilmelidir" dedi.

Tuğba Kahraman ile Hale Nur Çetin, Mert Ahmet Aldemir ve Şevin Özden'in ilk duruşması 29 Eylül'de Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Emirhan Gedik ve Zehra Camcı'nın ilk duruşmaları ise 2 Ekim'de Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel İHD, Tutuklamalara Tepki Gösterdi - Son Dakika

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