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İHH, 20 gönüllüye arama kurtarma eğitimi verdi - Son Dakika
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İHH, 20 gönüllüye arama kurtarma eğitimi verdi

İHH ekipleri tarafından kentteki enkaz alanlarında 20 gönüllüye Doğada Arama Kurtarma (DAK) ve Kentsel Arama Kurtarma (KAK) eğitimleri verildi. Eğitimlerde bina hasar türleri, enkaza güvenli yanaşma usulleri, malzeme tanıtımı ve kullanımı gibi konular ele alındı.

İHH, 20 gönüllüye arama kurtarma eğitimi verdi
15.01.2024 - 14:35,  Güncelleme: 14:38
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İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) ekiplerince 20 gönüllüye arama kurtarma eğitimi verildi.

Kentteki enkaz alanlarında 20 gönüllüye, Doğada Arama Kurtarma (DAK) ve Kentsel Arama Kurtarma (KAK) eğitimleri verildi.

İHH arama kurtarma yetkilisi Mesut Baykara, gazetecilere, Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığını hatırlattı.

Bu kapsamda eğitim için kente gelerek gönüllülere eğitim verdiklerini ifade eden Baykara, "Biz burada 2 günde gönüllülerimize DAK ve KAK eğitimleri kapsamında temel seviye eğitimi verdik. Eğitimler kapsamında bina hasar türleri, enkaza güvenli yanaşma usulleri, malzeme tanıtımı ve kullanımı başta olmak üzere ekip oluşumu, hasta ve yaralı taşıma tekniklerinin yanı sıra saha tatbikatları üzerine eğitim verdik." dedi.???????

Kaynak: AA
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İHH, Deprem, İnsan Hakları, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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