İHH, 4 Bin Çocuğa Kış Yardımı Yaptı

24.03.2026 10:57
İHH, 26 ilde 4 bin çocuğa mont ve bot dağıttı, 1200 aileye nakdi destek sağladı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, yurt içi kış çalışmaları kapsamında 26 ilde 4 bin çocuğa mont ve bot dağıttı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, kışın en yoğun hissedildiği bölgelerde çocukların sağlığını korumak ve temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan çalışmalarda, vakıf tarafından 26 ildeki ihtiyaç sahibi 4 bin çocuğa mont ve bot hediye edildi.

Çocuklar, ebeveynleriyle birlikte vakfın anlaşmalı olduğu mağazalarda ağırlanarak, kendi bedenlerine uygun, beğendikleri bot ve montları seçip??????? teslim aldı.

Ayrıca, Türkiye'nin farklı noktalarında ısınma araçlarının değişkenlik göstermesi nedeniyle 20 ilde "nakdi destek" modeli uygulandı. Tespit edilen 1200 aileye, hane başına 3 bin lira dağıtıldı. Nakdi yardımların yanı sıra saha çalışmalarıyla fiziki destekler de devam etti.

İHH şube ve temsilcilikleri aracılığıyla kar ve buzlanmanın ulaşımı zorlaştırdığı bölgelerde de yüzlerce ton kömür ve odun ihtiyaç sahibi ailelerin kapısına kadar ulaştırıldı.

Kaynak: AA

Advertisement
