İHH 5'inci Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İHH 5'inci Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi

İHH 5\'inci Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi
19.08.2025 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İHH İnsani Yardım Vakfı Afet Yönetimi, Ankara'da gerçekleştirdiği 5'inci Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatını başarıyla tamamladı. 1350 Afet Yönetimi gönüllüsünün destek verdiği tatbikatta kentsel, suda ve doğada arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi.

Düzenlenen tatbikatta senaryo gereği, 16 Ağustos'ta Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin sonrasında Afet Yönetimi Ekipleri'ne deprem alarmı verildi. Verilen alarmın hemen ardından 59 ilden ekip yola çıkarak, Ankara'da Afet Yönetimi Kriz Merkezi'nde toplandı. Görev çıkış kâğıtlarını alan ekipler çalışma alanlarına doğru yola çıktı. 8 bölgeden oluşan tatbikatta ekipler arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra medikal kurtarma, psikososyal destek, beslenme, barınma, ayni bağış ve depo yönetimi alanlarında çalışmalar gerçekleştirdi. Ayrıca 5 adet arama kurtarma köpeği de çalışmalarda aktif görev aldı.

İHH 5'inci Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi

"5 farklı grubumuzla sahada görev aldık"

Tatbikat sonrasında konuşan İHH Afet Yönetiminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Kars, tatbikat boyunca neler yaptıklarına dair "Bugün İHH İnsani Yardım Vakfı olarak 5'inci Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatımızı an itibariyle başarılı bir şekilde tamamladık. Bu tatbikatımızda Afet Yönetimi bileşenlerinden olan 5 farklı çalışma grubumuzla sahada görev aldık. Bunlardan öncelikli olarak 1200'den fazla arama kurtarma gönüllümüzle gelen 39 ihbarda 95 kişinin enkazlardan canlı ve cansız olarak ulaşmayı sağladık." ifadelerini kullandı.

İHH 5'inci Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi

"7 bin kişiye sıcak yemek dağıttık"

Afet yönetiminde destek veren alanlara değinen Kars, "Beslenme çalışma grubumuzla birlikte tatbikat süresi boyunca 7 bin kişilik yemek çıkartarak hem tatbikat katılımcılarımıza hem de vatandaşlarımıza sıcak yemek ikramında bulunduk. Psikososyal destek grubumuzla birlikte 20'den fazla dezavantajlı çocuğumuz için oyun alanı oluşturarak oyun terapisi gerçekleştirdik. Yine psikososyal destek grubumuzla birlikte 10 farklı ailemize sosyal destek kapsamında çalışma yürüterek ev ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Depo yönetimi ve ayni destek ekiplerimizle birlikte alanda kurmuş olduğumuz 180 metrekarelik sahra depomuz ile gelen bağışların koordinasyonunu sağladık, aynı zamanda ileri dağıtım noktalarına sevkini gerçekleştirdik." dedi.

Son olarak senaryo gereği kurtarılan afetzedelere değinen Kars, "Sahada çalışma yapan medikal kurtarma ekibimiz ile arama kurtarma koordinasyonunda enkazlardan çıkarılan 95 vatandaşımızı, 44 alanında uzman sağlık çalışanıyla beraber tahliye ederek kamu yetkililerine teslim ettik. Yine barınma çalışma grubumuz ile birlikte alanda kurmuş olduğumuz 15 çadırdan oluşan çadır kentimizi de bu alanda simüle ettik." şeklinde konuştu.

İHH 5'inci Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi

"Eksiklerimizi keşfedip çözüm sağlıyoruz"

Kars'ın ardından konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Sekreteri Ahmet Göksun, "Bugün 5'inci Ulusal Afet Tatbikatımızı gerçekleştirmiş olduk. Çok şükür ki herhangi bir olumsuzluk yaşamadan tamamlamış oluyoruz. Tabii ki tatbikatlar ve eğitimler kendimizi geliştirmek ve daha iyisini sahaya yansıtmak için yapılıyor. Bu etkinlikte eksikliklerimizi görüyoruz. Bunları iyileştirmek için çaba sarf ediyoruz. Görevli arkadaşlarımız raporlarını tuttular, incelemelerini yaptılar. İnşallah analizlerimizi yapacağız, eksik kaldığımız yönleri bir daha keşfedeceğiz, onları tamamlamaya gayret edeceğiz. Bir yandan da kapasite ölçümü yapmış oluyoruz. Afet yönetimi demek sadece arama kurtarma değil; psikososyal destek yapmak, beslenmeyi sağlayabilmek, insanların ayni yardımlarını ve barınmalarını gerçekleştirebilmek demek. Bununla alakalı da çalışmalar yürütüyoruz." şeklinde ifade etti.

Düzenlenen tatbikat, çalışmaların ardından sona erdi.


Son Dakika

Son Dakika Güncel İHH 5'inci Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Fenerbahçe’nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu Fenerbahçe'nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu
Kayserispor’dan Galatasaray’ı çıldırtacak karar Kayserispor'dan Galatasaray'ı çıldırtacak karar
Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12’ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12'ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar
Kıvanç Tatlıtuğ’dan kayıp dostu Halit Yukay için çağrı: 4 bölgeye dikkat Kıvanç Tatlıtuğ'dan kayıp dostu Halit Yukay için çağrı: 4 bölgeye dikkat
Aydın mitingi için çağrı yapan CHP lideri Özel’den Çerçioğlu’na gönderme Aydın mitingi için çağrı yapan CHP lideri Özel'den Çerçioğlu'na gönderme
Bodrum’dan sonra Çeşme Can Yaman ve sevgilisi romantik anlar yaşadı Bodrum'dan sonra Çeşme! Can Yaman ve sevgilisi romantik anlar yaşadı
Süper Lig’de yılın sürprizi Hoş geldin Burak Yılmaz Süper Lig'de yılın sürprizi! Hoş geldin Burak Yılmaz
Özdağ’dan yıllar sonra gelen Kılıçdaroğlu açıklaması: ’Seçimi kaybedersem kaybedeyim’ dedi Özdağ'dan yıllar sonra gelen Kılıçdaroğlu açıklaması: 'Seçimi kaybedersem kaybedeyim' dedi
Süper Lig’de ilk teknik direktör ayrılığı Süper Lig'de ilk teknik direktör ayrılığı

07:19
Beyaz Saray’daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
09:48
Ne Yavaş ne de İmamoğlu Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanı adaylığı için sürpriz öneri
Ne Yavaş ne de İmamoğlu! Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı için sürpriz öneri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 10:38:26. #7.11#
SON DAKİKA: İHH 5'inci Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.