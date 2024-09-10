İHH'dan Afganistan'da Yetimhane Açılışı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İHH'dan Afganistan'da Yetimhane Açılışı

İHH\'dan Afganistan\'da Yetimhane Açılışı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Afganistan'ın Gazne vilayetinde kurduğu yetimhanenin açılışını yaptı. Yetimhane ve camilerin ihtiyacı olan malzemelerin temin edildiği belirtildi.

10.09.2024 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Afganistan'ın Gazne vilayetinde kurduğu yetimhanenin açılışını yaptı.

İHH'dan yapılan açıklamada, Karabağ ilçesinde 4 bin metrekare alan üzerinde Hüseyin Sürmeneli adı verilen 100 kişilik yetimhane inşa edildiği kaydedildi. Kampüste erkekler için 150 kişilik, kadınlar için de 50 kişilik iki ayrı cami yapıldığı belirtildi. Ayrıca, yetimhane ve camilerin ihtiyacı olan tüm malzemelerin de temin edildiği aktarıldı.

Hüseyin Sürmeneli Eğitim Merkezi'nin açılışının İHH Yönetim Kurulu ve Afganistan geçici hükümeti yetkililerinin katıldığı törenle hizmete girdiği ifade edildi.

Afgan yetkililer, konuşmalarında Afganistan'daki yardım faaliyetlerinden dolayı İHH ve Türkiye'ye teşekkür ederken, İHH yetkilileri de Afgan halkına yönelik yardımların devam ettirileceğini söyledi.

İHH Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kaya, "Türkiye ve Afganistan kadim bağlarla birbirine bağlı iki ülkedir. Afganistan'ın yetimleri bizim yetimlerimizdir ve acıları bizim acımız, mutlulukları bizim mutluluğumuzdur." dedi.

Tören, yerel halk oyunu Neyze Bazi'nin sergilenmesiyle tamamlandı.

Kaynak: AA

Afganistan, Güncel, Dünya, Gazne, Cami, İHH, Son Dakika

Son Dakika Güncel İHH'dan Afganistan'da Yetimhane Açılışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:04 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler
23:48 Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat, çark etti Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat, çark etti
23:16 İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif’in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif'in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin
21:24 Narin’in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek Narin'in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek
17:45 Narin’in mezarı başındaki akrabası ’Havin’ime de böyle kıydılar’ diyerek ağıt yaktı Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı
10:44 Beyin cerrahı, 18 ay içinde ikinci kez uçak kazasından sağ kurtuldu Beyin cerrahı, 18 ay içinde ikinci kez uçak kazasından sağ kurtuldu
10:25 Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi
10:22 Adli Tıp Uzmanı Mehmet Görgülü: Büyük ihtimalle Narin kaybolduğu gün öldürüldü Adli Tıp Uzmanı Mehmet Görgülü: Büyük ihtimalle Narin kaybolduğu gün öldürüldü
09:55 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor
09:33 TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek
09:28 Narin’in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ’’Allah belasını versin’’ diyerek tepki gösterdi Narin'in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ''Allah belasını versin'' diyerek tepki gösterdi
09:21 Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
09:17 ’Sorun ne’ diye sorduğu genç tarafından demir sopayla dövülen adam yaşadıklarını anlattı 'Sorun ne' diye sorduğu genç tarafından demir sopayla dövülen adam yaşadıklarını anlattı
09:06 Star Wars’ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti Star Wars'ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 00:28:36. #1.11#
SON DAKİKA: İHH'dan Afganistan'da Yetimhane Açılışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement