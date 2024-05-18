İHH, Ayasofya'dan Filistin'e meşaleli yürüyüş düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İHH, Ayasofya'dan Filistin'e meşaleli yürüyüş düzenledi

İHH, Ayasofya\'dan Filistin\'e meşaleli yürüyüş düzenledi

İHH İnsani Yardım Vakfı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünden Eminönü Meydanı'na 'İşgalin son bulması ve Filistin'in özgürlüğü için meşalelerle yürüyoruz' sloganıyla bir yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe katılanlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek dualar etti ve sanatçı Murat Bozkurt'un eserlerini dinledi. Konuşmaların ardından eylem sona erdi.

18.05.2024 23:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, "İşgalin son bulması ve Filistin'in özgürlüğü için meşalelerle yürüyoruz" sloganıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünden Eminönü Meydanı'na yürüyüş düzenledi.

Akşam namazının ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde toplanan kalabalık, ellerindeki meşalelerle Eminönü Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun maketlerini taşıyan gruptakiler, Türkçe ve İngilizce sloganlarla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

???????Çok sayıda kişinin katıldığı yürüyüşün sonunda Eminönü Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Sanatçı Murat Bozkurt, Filistin için eserlerini seslendirdi.

Yürüyüşe katılan Fransız aktivist ve uluslararası hukuk profesörü Frank Romano, burada yaptığı konuşmada, Filistinlilerle ve Eminönü'ndeki kalabalıkla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Romano, Gazze'ye gidecek filoyla ilgili olarak, "Filonun yola çıkacağından asla umudu kesmedim. Elbet yola çıkacağız. Katliamları ve Filistinlilerin direndiğini gördüğümüz için umudumu yitirmedim. Emin olun Filistinli insanlar sizin onlarla birlikte olduğunuzu biliyorlar." diye konuştu.

Milli sporcu ve Kudüs Nişanı sahibi Necmettin Erbakan Akyüz de "İsrail'e bugün dolaylı yoldan hizmet eden, ülkemizde ve dünyanın her yerinde bulunan siyonizm lobilerinin her daim karşısında olacağız." dedi.

Konuşmaların ardından eylem sona erdi.

Kaynak: AA

Murat Bozkurt, Filistin, Eminönü, İsrail, Gazze, Cami, İHH, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İHH, Ayasofya'dan Filistin'e meşaleli yürüyüş düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:49 Beylikdüzü’nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı Beylikdüzü'nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı
22:43 Tel Aviv’de sokaklar yangın yeri Netanyahu’nun istifasını isteyen göstericilere polisten sert müdahale Tel Aviv'de sokaklar yangın yeri! Netanyahu'nun istifasını isteyen göstericilere polisten sert müdahale
22:40 Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı’nın yerine yeni isim atandı Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı'nın yerine yeni isim atandı
22:39 Tokat’ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5’i jandarma personeli 7 yaralı Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5'i jandarma personeli 7 yaralı
20:00 MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel’i öve öve bitiremedi: CHP’ye yeni bir renk kattı MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'i öve öve bitiremedi: CHP'ye yeni bir renk kattı
23:44 İstanbul’da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı İstanbul'da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı
23:19 Dışişleri Bakanlığı’ndan, soykırımı savunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz’a fotoğraflı yanıt Dışişleri Bakanlığı'ndan, soykırımı savunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a fotoğraflı yanıt
21:42 Balıkesir’de 13 yaşındaki çocuk, babasının ruhsatsız tabancasıyla oynarken ablasını vurdu Balıkesir'de 13 yaşındaki çocuk, babasının ruhsatsız tabancasıyla oynarken ablasını vurdu
21:37 Fenerbahçeliler çıldıracak Mourinho, ezeli rakibe imzayı atıyor Fenerbahçeliler çıldıracak! Mourinho, ezeli rakibe imzayı atıyor
21:31 Muş’ta katliam gibi kaza: 3 ölü, 5 yaralı Muş'ta katliam gibi kaza: 3 ölü, 5 yaralı
21:14 Fatih Karagümrük Süper Lig’e veda etti Fatih Karagümrük Süper Lig'e veda etti
21:00 Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 01:16:56. #1.12#
SON DAKİKA: İHH, Ayasofya'dan Filistin'e meşaleli yürüyüş düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement