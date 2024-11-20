İHH'dan Filistinli Çocuklara Destek Yürüyüşü - Son Dakika
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İHH'dan Filistinli Çocuklara Destek Yürüyüşü

İHH\'dan Filistinli Çocuklara Destek Yürüyüşü

Konya'da İHH, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Filistinli çocuklar için yürüyüş düzenledi.

20.11.2024 20:47
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Konya'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla Filistinli çocuklara destek için yürüyüş gerçekleştirildi.

Konya'da Alaaddin Tepesi çevresinde toplanan İHH İnsani Yardım Vakfı Konya Şubesi yetkilileri, çocukları ve eşleri ile destek vermek isteyen vatandaşlar, ellerinde meşalelerle Aziziye Camisi önüne kadar yürüdü.

Etkinliğe katılan çocuklar, Aziziye Camisi önünde Filistinli çocuklar için yazdıkları ortak mektubu okudu.

Mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"Dünyadaki tüm çocuklar olarak barış, sevgi ve huzur içinde yaşamak istiyoruz ancak biliyoruz ki bazı çocuklar maalesef bu haklara ulaşamıyor. Özellikle Filistin'deki kardeşlerimiz, İsrail işgali yüzünden zor şartlar altında yaşıyorlar. Onlar bizim sahip olduğumuz pek çok haktan mahrum kalıyor, okula gidemiyor, güvenle oyun oynayamıyor ve sağlıklı bir şekilde büyüyemiyorlar. Filistinli kardeşlerimizin de bizler gibi mutlu, huzurlu ve güven içinde bir yaşam sürmesini istiyoruz.

Bugün burada sadece kendimiz için değil, dünyanın her yerindeki çocuklar için sesimizi yükseltiyoruz. Çocukların savaşa değil, oyuna ve eğitime ihtiyacı var. Büyüklerimizden, bize barış dolu bir dünya bırakmalarını istiyoruz. Çocukların haklarını korumak ve onların mutlu, sağlıklı, güvende büyümelerini sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur.

Biz çocuklar, dünya genelinde tüm çocukların güvenle, sevgiyle ve umutla büyüyebileceği bir gelecek hayal ediyoruz. Bu geleceği hep birlikte inşa edebiliriz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İHH'dan Filistinli Çocuklara Destek Yürüyüşü - Son Dakika

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