İHH\'dan Gazze\'ye Destek Yürüyüşü

İSTANBUL'da İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye destek amacıyla düzenlenen yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi. Beyazıt Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, 'Katil İsrail, Filistin'den defol' sloganları eşliğinde Ayasofya-i Kebir Camii'ne yürüdü. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun da destek verdiği yürüyüşte, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, Ayasofya Meydanı'nda yapılan konuşmaların ardından dağıldı.