İHH\'dan İftar Buluşması

İHH İnsani Yardım Vakfı ve İletişim Platformu, basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi.

Afitab Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan İletişim Platformu Ankara Temsilcisi Adem Aksüt, iftarda bir arada olmanın bereketine vurgu yaptı.

Medya çalışanlarıyla bir arada olmayı önemsediklerini belirten Aksüt, "Son yıllarda medyanın içerisinde bulunduğu daralma, maddi sıkıntılar sebebiyle işsiz kalan medya mensupları ve iletişim fakültelerinden mezun olup iş sahasına girmeye çalışan iletişimci arkadaşlarımızın durumları hasebiyle bu birlikteliği, bir arada olmayı çok kıymetli görüyoruz." dedi.

İHH Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Hüseyin Oruç da İHH'yı kurdukları andan itibaren mazlumların sesini yükseltme çalışmalarına önem verdiklerini ifade etti.

Yürüttükleri faaliyetleri anlatan Oruç, "Hayra vesilen olan, hayır yapmış gibidir. Bu konuda en rahat sevap kazanacak olan pozisyondasınız. Sadece İHH değil, artık Allah'a çok şükür çok sayıda bu işlerle uğraşan kardeşimiz var. Bu sesi yükseltmek, kötülükleri engelleyen iyilikleri çoğaltmak çok önemli. Bu konuda inşallah 1991'de başlayan ortaklığımız kıyamete kadar devam eder." diye konuştu.

İftara katılan AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey de birlik ve beraberliğin önemine işaret ederek, "Ramazanın en önemli anlamlarından bir tanesi paylaşmak ve yardımlaşmak. O yüzden aynı sofrayı paylaşmak, aynı duaya birlikte amin diyebilmek çok önemli." ifadelerini kullandı.