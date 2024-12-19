İHH\'dan Lübnan\'a Kış Yardımı

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İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı'nın (İHH), İsrail ordusunun saldırılarıyla yıkıma yol açtığı Lübnan'da kış yardımları kapsamında 4 binden fazla aileye insani yardımda bulundu.

İHH İnsani Yardım Vakfı Uluslararası Programlara bağlı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Birimi Koordinatörü Umut Bilgin, AA muhabirine, vakfın Lübnan'daki yardım çalışmalarını anlattı.

Bilgin, "Lübnan'ın Sur, Sayda, Beyrut, Bekaa ve Baalbek bölgelerinde yakıt, battaniye, halı, yatak, mutfak tüpü ve soba gibi yardımların dağıtımını yaptık ve bu yardımlardan 4 bin 56 aile istifade etti." dedi.

Yardımların yapıldığı bölgelerde 2 bin 105 aileye kışlık elbise alması için kupon dağıtımının da yapıldığını söyleyen Bilgin, "Sur bölgesinde savaş sürecinde su depoların bir kısmı zarar görmüş. Bundan kaynaklı birçok bölgeye temiz su ulaşmamakta. Biz de su tankeri alımını yaptık. Bu tanker sayesinde su kuyularından temin edilen su bölgedeki ailelere ulaştırılacak." ifadesini kullandı.

Bilgin, İHH'nın İsrail saldırıları sürdüğü dönemde 1000 tonluk çeşitli yardım malzemesi taşıyan gemi gönderdiğini ve bunların da dağıtımının sürdüğünü sözlerine ekledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail saldırılarında 8 Ekim 2023'ten bu yana 1106'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere en az 4 bin 61 kişi öldü, 16 bin 661 kişi yaralandı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.