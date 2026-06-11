İHH'dan Ukrayna'ya 4 TIR Yardım Gönderildi - Son Dakika
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İHH'dan Ukrayna'ya 4 TIR Yardım Gönderildi

İHH\'dan Ukrayna\'ya 4 TIR Yardım Gönderildi
11.06.2026 14:11
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İHH, Ukrayna'daki savaş mağdurlarına ulaşmak üzere 4 tır insani yardım malzemesi gönderdi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Ukrayna'daki savaş mağdurlarına ulaştırılmak üzere 4 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Tuzla'daki İHH Emre Yerli Afet Yönetimi ve Lojistik Merkezi'nde düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Ukrayna İstanbul Konsolosu Andrii Boiko, İHH'ye minnettar olduklarını söyledi.

Ukrayna'ya son derece önemli yardım malzemeleri gönderildiğini belirten Boiko, "Mağdur insanlarımıza bu zor dönemde yardımcı oluyorsunuz. Bunun için çok ama çok teşekkür ediyoruz." dedi.

İHH Orta Asya Kafkasya Bölge Koordinatörü Muhammed Hamza Nedimoğlu da Ukrayna halkına her zaman destek olmaya gayret ettiklerini dile getirdi.

Nedimoğlu, "İHH, Ukrayna'da devam eden savaştan olumsuz etkilenen siviller için yardım çalışmalarını sürdürüyor. Bütün yeryüzündeki ihtiyaç sahiplerine olduğu gibi Ukrayna'daki ihtiyaç sahiplerinin de bir nebze acılarını dindirmek, yaralarına merhem olmak için jeneratör, giyim malzemeleri, temizlik, hijyen malzemeleri ve gıda kolilerinden oluşan 4 tırlık insani yardım malzememizi bugün yolcu edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından insani yardım malzemelerinin yüklendiği 4 tır, Ukrayna'ya doğru yola çıktı.

Tırlarda, temel gıda malzemelerinin yanı sıra 686 koli bebek bezi, 7 bin metrekare halı, 510 koli hasta bezi, 24 bin 248 karma iç çamaşırı, 84 jeneratör, 8 bin 445 parça muhtelif giyim ürünü, 857 koli hijyen pedi ve 504 koli çamaşır deterjanı yer alıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Yaşam, Dünya, İHH, Son Dakika

Son Dakika Güncel İHH'dan Ukrayna'ya 4 TIR Yardım Gönderildi - Son Dakika

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