İHH İnsani Yardım Vakfı\'ndan Halep\'teki Hristiyan Ailelere Yardım

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İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin Halep şehir merkezindeki Hristiyan ailelere gıda kolisi, acil yardım paketi ve ekmek dağıttı. Vakıf, Halep halkına yönelik insani yardım çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından yapılan açıklamada, 2011 yılından bu yana Suriye içerisinde yardım çalışmaları yürütüldüğü ve bu süreçte din, dil, ırk ve mezhep ayrımı gözetmeksizin ulaşılabilen herkese destek olmaya çalışıldığı belirtildi. Vakıf, Halep şehrinde yaşayan Hristiyan ailelere gıda kolisi, acil yardım paketi ve ekmek dağıtımı yaparken ayrıca her gün Halep halkına 40 bin adet ekmek dağıtıldığını açıkladı.

Halep halkına yönelik yardım çalışmalarının sürdürüleceğinin yinelendiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Halep'te yaşayan Hristiyan ailelere yönelik olarak gıda kolisi, acil yardım paketi ve ekmek dağıtım çalışmamız oldu. Yine Hristiyan ailelerin yoğun yaşadığı mahallelerde de düzenli olarak ekmek dağıtıyoruz. Ayrıca Halep'in diğer birçok bölgesinde de yardım çalışmalarımız devam ediyor. Kış mevsiminin gelmesiyle ihtiyaçlar arttı. Hem çadır kamplarda hem de şehir ve ilçe merkezlerinde yaşayan yüz binlerce kişi, insani yardıma ihtiyaç duyuyor. İHH İnsani Yardım Vakfı olarak tüm dünyaya Suriye halkına destek olmaları için yardım çağrısında bulunuyoruz."