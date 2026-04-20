İHH Kadın Kolları'ndan Sumud Filosu'na Destek Kermesi
İHH Kadın Kolları'ndan Sumud Filosu'na Destek Kermesi

20.04.2026 10:12
İHH Sivas Kadın Kolları, Sumud Filosu'na destek için kermes düzenleyerek gelir gönderecek.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Sivas Şubesi Kadın Kolları, Sumud Filosu'na destek sağlamak amacıyla kermes düzenledi.

İHH Sivas Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, dernek binasında düzenledikleri kermesten elde edilen geliri Sumud Filosu'na destek amacıyla göndereceklerini söyledi.

Filistin özgür olana kadar durmadan ve yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini belirten Kılıç, "Yanımızda olan, bizlerden emeğini ve desteğini esirgemeyen gönül dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Gazze'ye doğru yeniden yola çıkan Sumud Filosu, umudun susmadığını, vicdanın tükenmediğini gösteren bir irade beyanıdır." dedi.

Kendilerine destek olan herkese teşekkür eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Bugün dalgaları yara yara ilerleyecek olan her gemi 'Biz buradayız' diyenlerin kararlı duruşudur. Bu yürüyüş, karanlığa karşı aydınlığın, çaresizliğe karşı inancın ayakta kaldığını haykırmaktadır. İnanıyoruz ki yürekten gelen her adım, zincirleri kıracak bir güce dönüşür ve o güç bir gün Gazze semalarında özgürlüğün sesi olacaktır. Bizler bu dirayetli duruşun yanındayız çünkü biliyoruz ki iyilik yola çıktığında, hiçbir engel onu durduramaz."

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, Güncel, Sivas, İHH, Son Dakika

Son Dakika Güncel İHH Kadın Kolları'ndan Sumud Filosu'na Destek Kermesi - Son Dakika

SON DAKİKA: İHH Kadın Kolları'ndan Sumud Filosu'na Destek Kermesi - Son Dakika
Advertisement
