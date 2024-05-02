İHH'nın Filistin'e Destek Oturma Eylemi 9. Gününde Devam Ediyor - Son Dakika
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İHH'nın Filistin'e Destek Oturma Eylemi 9. Gününde Devam Ediyor

İHH\'nın Filistin\'e Destek Oturma Eylemi 9. Gününde Devam Ediyor

İHH İnsani Yardım Vakfı, Sultanahmet Meydanı'nda İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek amacıyla başlattığı oturma eylemi 9. gününde devam ediyor. Eylemde İHH üyeleri, çeşitli dillerde yazılmış pankartlar taşıyarak Gazze'deki ablukanın hukuksuz olduğunu vurguladı. Eylem alanına, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden çocukları temsilen kırmızıya boyalı kıyafetler konuldu ve insanlık dışı saldırılara dikkat çekildi. Yerli ve yabancı turistler de eylemcilere destek verdi. Oturma eylemi her gün aynı noktada 15.00-22.00 saatleri arasında devam ediyor.

02.05.2024 16:29
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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının, Sultanahmet Meydanı'nda İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek amacıyla başlattığı oturma eylemi 9'uncu gününde devam ediyor.

Alman Çeşmesi yakınında bir araya gelen İHH üyeleri "Katil İsrail, işbirlikçi ABD", "Refah açılsın, Gazze yaşasın", "Filistin yalnız değildir", "Gazze'deki abluka hukuksuzdur", "Aksa özgür olana kadar Filistin'in yanındayız", "Hemen şimdi ateşkes", "Gazze'de soykırım var" yazılı Türkçe, İngilizce ve Arapça pankartlar taşıdı.

Eyleminin gerçekleştirildiği alana, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de ölen çocukları temsilen kırmızıya boyalı kıyafetler konularak, insanlık dışı saldırılara dikkat çekildi.

Yerli ve yabancı bazı turistler de eylemcilerin fotoğrafını çekerek desteklerini gösterdi.

Oturma eylemi her gün aynı noktada 15.00-22.00 saatleri arasında devam ediyor.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, İHH, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İHH'nın Filistin'e Destek Oturma Eylemi 9. Gününde Devam Ediyor - Son Dakika

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