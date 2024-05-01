İHH İnsani Yardım Vakfı, Bingöl'den Gazze'ye yardım gönderdi - Son Dakika
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İHH İnsani Yardım Vakfı, Bingöl'den Gazze'ye yardım gönderdi

İHH İnsani Yardım Vakfı, Bingöl\'den Gazze\'ye yardım gönderdi

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen 'Özgürlük Filosu Yeniden Yola Çıkıyor' kampanyası kapsamında toplanan unlar, 4 tır ile Bingöl'den Gazze'ye doğru yola çıktı. Bingöl'den Gazze'ye şu ana kadar 10 milyon lira nakit yardım gönderildiği belirtildi. Toplam 7 tır dolusu un ve 1 tır dolusu ekmek gönderilen yardımların devam edeceği ifade edildi.

01.05.2024 18:03
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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından "Özgürlük Filosu Yeniden Yola Çıkıyor" kampanyası kapsamında toplanan unlar, 4 tır ile Bingöl'den Gazze'ye doğru yola çıktı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Bingöl Şube Başkanı Muhittin Gili, Bingöl Belediyesi binası yanında yapılan törende, Bingöl'den Gazze'ye şu ana kadar 10 milyon lira nakit yardım gönderildiğini söyledi.

Geçen hafta yapılan yardımla birlikte toplam 7 tır dolusu un, 1 tır dolusu da 4 ay dayanabilen ekmek gönderdiklerini belirten Gili, "Önümüzdeki hafta 1-2 tır daha ayni yardım göndereceğiz inşallah. Bugün gönderilen tırda desteği olan tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu çalışmalar devam edecektir." dedi.

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak da Gazze'de insanlığın çöktüğü bir süreç olduğunu ifade ederek, "Oradaki insanlara el atmak, uzatmak sadece Müslümanların değil, bütün insanların sorumluluğudur. Bu sorumluluğu hep birlikte yüklenip oradaki insanlara yardımcı olmak, dertleriyle dertlenmek zorundayız. Allah bir an önce Gazze'deki felaketin, dramın sonlandırılmasını nasip etsin. İnsanlığın iflasının olduğu noktada bir çınar gibi yükselen sesleri tebrik ediyor, kutluyorum." diye konuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Sait Kolak da herkesin elinden geldiği ölçüde Gazze'ye yardım etmesi gerektiğini kaydetti.

Yapılan duanın ardından tırlar yola çıktı.

Kaynak: AA

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