İHH, Suriye'de 1500 Öğrenciye İftar Düzenledi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin Lazkiye kentinde 1500 üniversite öğrencisine iftar programı düzenledi.

Genç İHH Başkanı Mücahit Çankaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ramazana Kardeşlik" mottosuyla Suriye sahasında programlara başladıklarını söyledi.

Ramazan çalışmaları kapsamında başta Türkiye ve Suriye olmak üzere toplam 66 ülkeden Türkiye'deki bağışçıların yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ve Müslümanlara ulaştırdıklarını belirten Çankaya, Lazkiye'de eğitim gören 1500 üniversite öğrencisiyle iftar yaptıklarını ifade etti.

İHH'nin gençlik çalışmalarını yaklaşık 5 yıl önce başlattıklarını dile getiren Çankaya, bugün bu çalışmaların bereketini görmeye başladıklarını söyledi.

Suriye'de 12 farklı üniversitede yaklaşık 12 bin öğrenciye kampüs iftarları verildiğini belirten Çankaya, bu program kapsamında Lazkiye'de de iftar programı düzenlediklerini ve ramazan ayı sonuna kadar bu faaliyetlerin devam edeceğini kaydetti.

Çankaya, "Rabbimiz inşallah bir gün Kudüs'te, Mescid-i Aksa'nın bahçesinde de bugün burada olduğu gibi bölgeden Müslüman kardeşlerimizle bir araya gelerek iftar yapmayı nasip eder. Bunun için mücadele ediyoruz. Bağışçıların yaptığı yardımların İHH vesilesiyle dünyanın dört bir yanında bereketli olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Lazkiye Üniversitesinden iftar programına katılan Ticaret ve Ekonomi Bölümü öğrencisi Beyan Arapoğlu ise etkinliğin manevi bir atmosferde gerçekleştiğini ve organizasyonun çok güzel olduğunu söyledi.

Arapoğlu, "Farklı topluluklardan gençler bir aradaydık. Bu tür etkinlikler toplumu daha güçlü kılıyor ve birlik oluşturuyor. Önümüzdeki ramazanlarda da aynı programlarda yeniden buluşmayı diliyoruz." dedi.