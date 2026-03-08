İHH, Suriye'de 1500 Öğrenciye İftar Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İHH, Suriye'de 1500 Öğrenciye İftar Düzenledi

08.03.2026 22:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İHH, Lazkiye'de 1500 üniversite öğrencisiyle iftar programı düzenleyerek yardımlar ulaştırdı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin Lazkiye kentinde 1500 üniversite öğrencisine iftar programı düzenledi.

Genç İHH Başkanı Mücahit Çankaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ramazana Kardeşlik" mottosuyla Suriye sahasında programlara başladıklarını söyledi.

Ramazan çalışmaları kapsamında başta Türkiye ve Suriye olmak üzere toplam 66 ülkeden Türkiye'deki bağışçıların yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ve Müslümanlara ulaştırdıklarını belirten Çankaya, Lazkiye'de eğitim gören 1500 üniversite öğrencisiyle iftar yaptıklarını ifade etti.

İHH'nin gençlik çalışmalarını yaklaşık 5 yıl önce başlattıklarını dile getiren Çankaya, bugün bu çalışmaların bereketini görmeye başladıklarını söyledi.

Suriye'de 12 farklı üniversitede yaklaşık 12 bin öğrenciye kampüs iftarları verildiğini belirten Çankaya, bu program kapsamında Lazkiye'de de iftar programı düzenlediklerini ve ramazan ayı sonuna kadar bu faaliyetlerin devam edeceğini kaydetti.

Çankaya, "Rabbimiz inşallah bir gün Kudüs'te, Mescid-i Aksa'nın bahçesinde de bugün burada olduğu gibi bölgeden Müslüman kardeşlerimizle bir araya gelerek iftar yapmayı nasip eder. Bunun için mücadele ediyoruz. Bağışçıların yaptığı yardımların İHH vesilesiyle dünyanın dört bir yanında bereketli olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Lazkiye Üniversitesinden iftar programına katılan Ticaret ve Ekonomi Bölümü öğrencisi Beyan Arapoğlu ise etkinliğin manevi bir atmosferde gerçekleştiğini ve organizasyonun çok güzel olduğunu söyledi.

Arapoğlu, "Farklı topluluklardan gençler bir aradaydık. Bu tür etkinlikler toplumu daha güçlü kılıyor ve birlik oluşturuyor. Önümüzdeki ramazanlarda da aynı programlarda yeniden buluşmayı diliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Lazkiye, Suriye, Güncel, İftar, İHH, Son Dakika

Son Dakika Güncel İHH, Suriye'de 1500 Öğrenciye İftar Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ı çok zor günler bekliyor ABD’nin askeri kaybını İran açıkladı Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz!
Arne Slot itiraf etti: Liverpool’un Galatasaray korkusu Arne Slot itiraf etti: Liverpool'un Galatasaray korkusu
Londra’da yüzlerce kişiden İran protestosu Londra'da yüzlerce kişiden İran protestosu
Daha attığı imza bile kurumamıştı Sidiki Cherif’in değerinde inanılmaz artış Daha attığı imza bile kurumamıştı! Sidiki Cherif'in değerinde inanılmaz artış
Hamaney’in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama... Hamaney'in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama...

22:05
Kadıköy’de inanılmaz son Fenerbahçe, Samsunspor’u 905’te devirdi
Kadıköy'de inanılmaz son! Fenerbahçe, Samsunspor'u 90+5'te devirdi
21:32
Cem Yılmaz Madrid Havalimanı’nda yeni sevgilisiyle görüntülendi
Cem Yılmaz Madrid Havalimanı'nda yeni sevgilisiyle görüntülendi
20:52
ABD-İsrail’in İran’a saldırılarından sonra Irak’ın petrol üretimi yüzde 60 düştü
ABD-İsrail'in İran'a saldırılarından sonra Irak'ın petrol üretimi yüzde 60 düştü
20:21
Türkiye, KKTC’ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
19:59
Suudi Arabistan’da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Suudi Arabistan'da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü! 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
19:58
İran’ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu
İran'ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 22:13:20. #7.13#
SON DAKİKA: İHH, Suriye'de 1500 Öğrenciye İftar Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.