İHH, Suriye\'de İhtiyaç Sahiplerine 600 Bin Ekmek Ulaştırdı

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İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'deki fırınlarında ürettiği ekmekleri Şam, Halep, Hama, Humus, İdlib ve Tel Rıfat'taki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Vakıf tarafından 27 Kasım'dan bu yana ihtiyaç sahiplerine 600 bin adet ekmek dağıtılırken, fırınlardaki un stokunun azalması sebebiyle destek çağrısında bulunuldu.

Dağıtımlar, şehir merkezleri ve kırsal bölgelerde yapıldı. Ekmekler, Suriye halkının damak tadına uygun şekilde, steril ortamlarda hazırlanıyor ve en az 3 gün boyunca bozulmadan saklanabilecek şekilde paketleniyor. Vakıf, fırınlardaki un stokunun azalması sebebiyle bağışçılarına destek çağrısında bulundu.

İHH'nın Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yönelik ekmek dağıtımlarına destek olmak isteyen bağışçılar, 'UN' yazıp 3072'ye SMS göndererek 30 TL, 4072'ye göndererek ise 130 TL bağış yapabiliyor. Ayrıca, vakfın internet sitesi üzerinden ya da banka hesapları aracılığıyla da bağış yapılabiliyor.