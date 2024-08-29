İHH ve Kuveyt Hayır Kurumu Sudan'a yardım gemisi gönderecek - Son Dakika
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İHH ve Kuveyt Hayır Kurumu Sudan'a yardım gemisi gönderecek

İHH İnsani Yardım Vakfı, Sudan'da iç çekişmeler ve doğal afetlerden zarar gören bölgelere yardım gemisini göndermek için Kuveyt Hayır Kurumu Derneği ile anlaşma imzaladı. Yardım gemisi, Türk limanlarından hareket ederek Sudan'a ulaşacak ve gıda, hijyen malzemeleri ve çadır gibi acil yardım ürünlerini teslim edecek.

29.08.2024 00:16
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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Sudan'da iç çekişmeler ve doğal afetlerden zarar gören bölgelere yardım gemisini göndermek için Kuveyt Hayır Kurumu Derneği ile bir anlaşma imzaladı.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre, İHH ve Kuveyt Hayır Kurumu Derneği (Kuwait Society for Relief), Sudan'a deniz yoluyla yaklaşık 4.6 milyon dolar değerinde yardım göndermek için anlaşma yaptı.

Kuveyt Hayır Kurumu Derneği Genel Müdürü Abdülaziz el-Ubeyd, imza töreninden sonra KUNA'ya yaptığı açıklamada, Sudan'a gönderilecek yardım gemisinin Türk limanlarından hareket edeceğini söyledi.

Yardım gemisinin 20 Eylül'de yola çıkmasının hedeflendiğini aktaran Ubeyd, insani yardımları Sudan'daki hayır kurumuna teslim edeceklerini ifade etti.

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Sekreteri Dr. Durmuş Aydın da Kuveyt Hayır Kurumu Derneği'yle yapılan anlaşmaya göre, İHH olarak yardım malzemelerinin satın alımını yapacaklarını ve Mersin limanından gemiye yükleneceğini belirtti.

İHH'nın ayrıca yardım gemisinin Türkiye'den Sudan'a varıncaya kadar gereken tüm izin ve işlemleri üstleneceğini vurgulayan Aydın, yardım gemisinin planlanan zamanda Sudan'a ulaşması için Kuveytli partnerleriyle koordineli çalışacaklarının altını çizdi.

Anlaşma törenine katılan Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez de bu ortak girişimin Türkiye ve Kuveyt'in insani yardımlardaki kararlı duruşunu bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Büyükelçi Sönmez, Kuveyt Hayır Kurumu ve İHH'nın bugüne kadar gerçekleştirdikleri yardımların, iki ülke arasındaki cömertlik ve dayanışma ruhunu en iyi şekilde yansıttığını vurguladı.

Sönmez, bu işbirliğinin sadece Sudan'la sınırlı kalmadığını, Gazze ve Suriye gibi diğer kriz bölgelerine de aynı ruhla yardım gönderildiğini ifade etti.

Bu tür insani yardımların iki ülkenin dostluk ve kardeşlik bağlarını daha da güçlendirdiğini belirten Büyükelçi Sönmez, Türkiye ve Kuveyt arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 60. yılında iki ülkenin insani diplomasiye verdikleri önemin altını çizdi.

İki yardım derneği arasındaki işbirliği çerçevesindeki üçüncü yardım gemisiyle birlikte, gıda, hijyen malzemeleri ve çadır gibi acil yardım ürünleri Sudan'a ulaştırılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İHH ve Kuveyt Hayır Kurumu Sudan'a yardım gemisi gönderecek - Son Dakika

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