İhsangazi'de Yürüyüş ve Bisiklet Yolu İnşaatı Tamamlanıyor - Son Dakika
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İhsangazi'de Yürüyüş ve Bisiklet Yolu İnşaatı Tamamlanıyor

İhsangazi\'de Yürüyüş ve Bisiklet Yolu İnşaatı Tamamlanıyor

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, Ilgaz Çayı'nın kenarına yapılan yürüyüş ve bisiklet yolunun büyük bölümü tamamlandı. Belediye Başkanı Hayati Sağlık, projenin kısa sürede tamamlanacağını ve ilçenin farklı bölgelerinde de uygulanarak aydınlatmalarla süsleneceğini belirtti.

24.04.2024 15:19
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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde inşaatı süren 500 metre uzunluğundaki yürüyüş ve bisiklet yolunun büyük bölümü tamamlandı.

İhsangazi Belediyesi tarafından ilçenin ortasından geçen Ilgaz Çayı'nın kenarına yapılan projede hem yürüyüş hem de bisiklet yolu yer alıyor.

Yaklaşık 500 metre uzunluğundaki yolun 400 metresi tamamlandı.

Belediye Başkanı Hayati Sağlık, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere önem verdiklerini belirterek, "Kısa süre içinde tamamlayacağımız yürüyüş yolu ve bisiklet yolumuzu ilçemizin farklı bölgelerinde de uygulayarak aydınlatmalarla süsleyeceğiz. Hem görsel açıdan ilçeye farklı bir hava katan bu projemiz hem de sağlıklı yaşam için önem arz etmektedir." dedi.

Kaynak: AA

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