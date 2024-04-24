İhsangazi\'de Yürüyüş ve Bisiklet Yolu İnşaatı Tamamlanıyor

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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde inşaatı süren 500 metre uzunluğundaki yürüyüş ve bisiklet yolunun büyük bölümü tamamlandı.

İhsangazi Belediyesi tarafından ilçenin ortasından geçen Ilgaz Çayı'nın kenarına yapılan projede hem yürüyüş hem de bisiklet yolu yer alıyor.

Yaklaşık 500 metre uzunluğundaki yolun 400 metresi tamamlandı.

Belediye Başkanı Hayati Sağlık, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere önem verdiklerini belirterek, "Kısa süre içinde tamamlayacağımız yürüyüş yolu ve bisiklet yolumuzu ilçemizin farklı bölgelerinde de uygulayarak aydınlatmalarla süsleyeceğiz. Hem görsel açıdan ilçeye farklı bir hava katan bu projemiz hem de sağlıklı yaşam için önem arz etmektedir." dedi.