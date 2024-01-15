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İhsaniye Sulama Barajı'nda ilginç görüntüler - Son Dakika
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İhsaniye Sulama Barajı'nda ilginç görüntüler

Tokat'ın İhsaniye Sulama Barajı, soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Dron ile çekilen görüntülerde, barajın yüzeyinde oluşan buz tabakası insan hücrelerini andırıyor. Vatandaşlar, bu doğal güzelliği izlemek ve piknik yapmak için baraja akın etti.

İhsaniye Sulama Barajı\'nda ilginç görüntüler
15.01.2024 - 23:04,  Güncelleme: 23:15
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Donan baraj yüzeyinde ilginç görüntüler oluştu

TOKAT - Tokat'a 80 kilometre uzaklıkta bulunan İhsaniye Sulama Barajı'nın yüzeyi soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Dron ile görüntülenen barajın yüzeyinde ilginç görüntüler oluştu.

Tokat merkeze 80 kilometre uzaklıkta bulunan ve Tokat ile Sivas'ın sınırında bulunan Çamlıbel Geçidi'nin eteklerinde yer alan İhsaniye Sulama Barajı'nın yüzeyi, kentte etkili olan soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Yeşil çam ağaçlarının arasında görsel şölen oluşturan baraj, kış aylarında da vatandaşların uğrak mekanı oldu. Dron ile görüntülenen barajın yüzeyinde oluşan görüntü insan hücrelerini andırdı.

"Anın tadını çıkartıyoruz"

Arkadaşlarıyla donan gölde piknik yaptıklarını belirten 25 yaşındaki Kürşad Yavuz, "Tokat'ımızın yazı ayrı, kışı ayrı güzeldir. Bugün de arkadaşlarımızla izinliyiz. Güzel bir etkinlik olsun istedik. Beraber mangalımızı yaktık. Şimdi de çayımızı içiyoruz. Doğayı izliyoruz. Anın tadını çıkartıyoruz" dedi.

"Hava soğuk ama muhabbet ortamı ısıtıyor"

26 yaşındaki Fatih Menevşe, "Arkadaşlarla geldik oturuyoruz. Doğanın güzelliğinde sohbet ediyoruz. Hava soğuk ama muhabbet ortamı ısıtıyor. Böyle bir ortamı herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

"Burayı görünce iyi ki geldik dedim"

25 yaşındaki Abdullah Gemi ise, "Tokat'a uzak ama geldiğim için hiç pişman değilim. Yolda gelirken bu kadar uzak yere gitmeye gerek var mı dedik ama görünce iyi ki geldim dedim. Tek kötü yanı güneşim çabuk batması. O da olsun artık" şeklinde konuştu.

Yeşil ve kar beyazı bir arada

Yeşillik ve karın bir arada olduğunu ifade eden 25 yaşındaki Melih Köse ise, "Tokat'ta oturuyoruz. Arkadaşlarla izinli günümüzde piknik yapmak istedik. Manzara çok güzel. Yeşillik ve kar var. Suyun donduğunu zaten tahmin etmiştik. Güzel vakit geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İhsaniye Sulama Barajı'nda ilginç görüntüler - Son Dakika
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