İİT Bakanlar Konseyi'nin Bağdat'taki 52. toplantısı başladı, Irak'a devir bekleniyor

İİT Bakanlar Konseyi'nin Bağdat'taki 52. toplantısı başladı, Irak'a devir bekleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Irak'ın başkenti Bağdat'ta İİT Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 52. toplantısı başladı. 17-18 Ekim tarihlerinde düzenlenecek toplantıda İİT dönem başkanlığının Türkiye'den Irak'a devredilmesi bekleniyor.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 52. toplantısı başladı.
Toplantı çalışmalarına ilişkin açıklamada bulunan Sözcü Büyükelçi Hasaneyn Kamil, tüm katılımcı heyetlerin başkente ulaşmasının ardından toplantının başladığını belirtti.
Irak Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, 17-18 Ekim tarihlerinde düzenlenecek toplantıya ilişkin hazırlıkların tamamlandığı duyurulmuştu.
Toplantıda İİT Dönem Başkanlığının Türkiye'den Irak'a devredilmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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