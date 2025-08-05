İİT'den Johnson'ın Batı Şeria Ziyaretine Tepki

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın işgal altındaki Batı Şeria'da İsraillilerin gasbettiği Filistin toprakları üzerine kurulu yasa dışı yerleşim birimine yaptığı ziyareti kınadı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Johnson'ın bir grup kongre üyesiyle Batı Şeria'da Ariel isimli yasa dışı yerleşim birimine gerçekleştirdiği ziyarete tepki gösterildi.

Açıklamada, söz konusu ziyaretin, BM Güvenlik Konseyi'nin 1967'de işgal edilen Batı Şeria ve Kudüs'te kurulan tüm Yahudi yerleşim birimlerini yasa dışı ilan eden 2334 sayılı kararına aykırı olduğu vurgulandı.

Johnson'ın ziyaretinin, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere karşı işlediği suçları sürdürmeye teşvik anlamına geldiği vurgulanan açıklamada, uluslararası toplumun ve ABD'nin siyasi sorumluluklarını yerine getirerek İsrail'in ihlallerini durduracak baskılar kurması talep edildi.

ABD'li yetkili Batı Şeria'nın İsraillilere ait olduğunu iddia etmişti

İsrail'de yayın yapan Kanal 7'nin haberinde, Johnson'ın başkanlığındaki 15 kongre üyesinden oluşan ABD'li heyetin Batı Şeria'ya "ilk kez bu tür bir ziyaret düzenlediği" ve Ariel isimli gasbedilmiş toprakları ziyaret ettiği belirtilmişti.

Johnson'ın "Batı Şeria'yı ziyaret eden en üst düzey ABD'li yetkili" olduğu kaydedilen haberde, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'nın ziyarette "Batı Şeria'nın İsraillilere ait olduğunu öne sürdüğü" iddia edilmişti.

Kanalın haberinde, Johnson'ın ziyareti "ABD ve İsrail arasındaki ortaklığın ve İsrail halkının toprakları üzerindeki egemenlik hakkına verilen desteğin bir sembolü" olarak nitelediği savunulmuştu.

Filistin resmi verilerine göre, 2024 sonu itibarıyla Batı Şeria'da yaklaşık 770 bin Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bulunuyor.

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Filistin topraklarındaki tüm yerleşim faaliyetlerini yasa dışı kabul ediyor ve bu uygulamaların iki devletli çözüm sürecini baltaladığını belirterek yıllardır derhal durdurulması çağrısında bulunuyor.