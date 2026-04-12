İİT'den Mescid-i Aksa'ya baskın kınaması

12.04.2026 22:24
İİT, İsrail Bakanı Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya baskınını kınayarak, uluslararası toplumu uyardı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını, "Mescid-i Aksa'nın kutsallığına yönelik açık saldırı" şeklinde nitelendirerek kınadı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, aşırı sağcı İsrailli Bakan'ın beraberinde bir grup fanatik Yahudi ile Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki geldi.

Baskının şiddetle kınandığı açıklamada, bunun Mescid-i Aksa'nın kutsallığına yönelik açık saldırı ve dünya genelindeki Müslümanların duygularını kışkırtmaya yönelik kasıtlı ve tehlikeli provokasyon olduğu vurgulandı.

İsrail'in, işgal altındaki Kudüs'ün coğrafi statüsü ile demografik yapısını değiştirme, Kudüs'teki kutsal mekanların mevcut tarihi ve hukuki statüsünü zayıflatma ve Mescid-i Aksa'yı zaman ve mekan olarak bölme hedefi yolunda yaptığı bu ihlallerin, uluslararası hukuka aykırı olduğu kaydedildi.

Uluslararası toplumdan sorumluluğu üstlenerek, Filistin topraklarına ve kutsal mekanlara yönelik ihlallerini durdurması için İsrail üzerinde baskı oluşturması talep edildi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli ile bu sabah polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları statükoya aykırı

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri "baskın" olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyarette bulunabildiği" yönündeki tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.

İsrail içindeki Ultra-Ortodoks Yahudi din adamlarının çoğunluğu ise Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girmesinin dinen yasak olduğunu vurguluyor.

Kaynak: AA

Ordu’da kahreden kaza, genç öğretmen babasıyla birlikte can verdi Ordu'da kahreden kaza, genç öğretmen babasıyla birlikte can verdi
Skriniar’dan sakatlık açıklaması: Bundan dolayı devam etmedim Skriniar'dan sakatlık açıklaması: Bundan dolayı devam etmedim
Netanyahu’dan skandal çıkış Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı skandal sözlerle hedef aldı Netanyahu'dan skandal çıkış! Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı skandal sözlerle hedef aldı
Ederson’dan taraftara mesaj: Bunu asla kabul edemem Ederson'dan taraftara mesaj: Bunu asla kabul edemem
Londra’da Filistin protestosunda 212 kişi gözaltına alındı Londra'da Filistin protestosunda 212 kişi gözaltına alındı
Netanyahu’nun küstah çıkışına Türkiye’den zehir zemberek tepki Netanyahu'nun küstah çıkışına Türkiye'den zehir zemberek tepki

21:58
Galatasaray sahasında takıldı RAMS Park’ta şampiyonluk hattını karıştıran sonuç
Galatasaray sahasında takıldı! RAMS Park'ta şampiyonluk hattını karıştıran sonuç
21:17
Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Türkiye’yi hedef alan tartışmalı paylaşımlarını sildi
Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Türkiye’yi hedef alan tartışmalı paylaşımlarını sildi
20:32
Kanada’nın eski başbakanı pop yıldızı sevgilisiyle günün gün ediyor
Kanada'nın eski başbakanı pop yıldızı sevgilisiyle günün gün ediyor
20:17
Kütahyaspor, 2. Lig’e yükseldi Sadettin Saran’dan sürpriz destek
Kütahyaspor, 2. Lig'e yükseldi! Sadettin Saran'dan sürpriz destek
19:02
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Bint Cubeyl kentini kuşattı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl kentini kuşattı
18:37
Trump’ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek
Trump'ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek
