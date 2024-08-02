İİT, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere yönelik ihlallerin soruşturulmasını talep etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İİT, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere yönelik ihlallerin soruşturulmasını talep etti

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere yönelik işkence ve kötü muamele ihlallerinin acil bir şekilde soruşturulmasını ve İsrail'in uluslararası sözleşmelere uymaya zorlanmasını talep etti. İİT'nin yayımladığı açıklamada, İsrail'in hapishanelerde binlerce Filistinliye karşı işlediği vahşi suçlar ve insan hakları ihlallerinin artarak devam etmesinden endişe duyulduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçların savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamına girdiği vurgulandı ve uluslararası toplumun ve insan hakları kurumlarının sorumluluk alması çağrısı yapıldı.

02.08.2024 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere yönelik ihlallerin "acil soruşturulması" ve Tel Aviv yönetiminin uluslararası sözleşmelere uymaya zorlanması çağrısında bulundu.

İİT, Gazze Şeridi'nde alıkonulduktan sonra serbest bırakılan Filistinlilerin İsrail hapishanelerinde maruz kaldıkları işkence ve kötü muameleye yönelik ifadeleri ışığında konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Filistinlilerin cinayet, işkence, aç bırakma, cinsel şiddet, zorla kaybetme gibi suçlara maruz kaldığına dikkati çekilerek, "İİT, işgalci İsrail'in hapishanelerde, başta Gazze'de alıkonulanlar olmak üzere, binlerce Filistinliye karşı işlediği, hukuk kurumlarınca belgelenen vahşi suçlarının ve benzeri görülmemiş ihlallerinin artarak devam etmesinden endişe duymaktadır." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde 18 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda Filistinlinin de İsrail hapishanelerinde öldüğü ancak kimliklerinin açıklanmadığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İşgalci İsrail güçleri keyfi şekilde gözaltı operasyonlarını sürdürürken 80'i kadın, 52'si gazeteci ve 250'den fazlası çocuk olmak üzere gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 9 bin 700'ü geçti. Bunlardan 3 bin 380'den fazlası herhangi bir suçlama ve yargılama olmadan idari tutukluluk kapsamında tutulurken 600 Filistinli ise müebbet hapis cezası çekiyor."

İsrail hapishanelerinde Filistinlilerin maruz kaldığı insanlık dışı şartlar ve ihlaller hakkında acil uluslararası soruşturma çağrısı yapılan açıklamada, İsrail'in ihlallerinin savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamına girdiği ve uluslararası insancıl hukukun apaçık bir şekilde ihlal edildiği belirtildi.

Uluslararası toplum ve insan hakları kurumlarına sorumluluk alma çağrısı yapılan açıklamada, İsrail'in cezaevlerindeki Filistinlilere karşı uluslararası sözleşmelere uymaya zorlanması istendi.

Açıklamada ayrıca İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerle dayanışma vurgusu yapılarak söz konusu Filistinliler için özgürlük ve adaletin sağlanması ve seslerinin duyulması amacıyla İİT'nin çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze'ye kara saldırılarını başlattığı 27 Ekim 2023'ten bu yana aralarında çocuk, kadın, gazeteci ve sağlık çalışanının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu, bunlardan bir kısmını serbest bırakırken kalanların akıbetinin ne olduğu bilinmiyor.

Serbest bırakılan Filistinliler, tutuldukları süre boyunca İsrail askerlerinin uyguladığı işkence, aç bırakma ve cinsel şiddet gibi ihlalleri dile getiriyor.

Yakın zamanda serbest bırakılan Filistinlilerden Mahmud Basim Mahmud Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sabah 04.00'ten 24.00'e kadar ellerin başının üzerinde bağlı durmak zorundaydın. Sağa ya da sola döndüğünde köpekleri üzerine salıyorlardı. Günde 2 parça ekmek getiriyorlardı. Ekmekleri yedikten sonra 24 saat karnının üzerine yatmak zorundaydın. Açlık grevi yaparsan dışkı yediriyorlardı." demişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 480 Filistinli öldü, 91 bin 128 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Tel Aviv, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İİT, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere yönelik ihlallerin soruşturulmasını talep etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:15 AYM, İletişim Başkanlığı’nın iki yetkisini iptal etti AYM, İletişim Başkanlığı'nın iki yetkisini iptal etti
12:04 19 Ağustos’ta başlıyor Fındık alım fiyatları belli oldu 19 Ağustos'ta başlıyor! Fındık alım fiyatları belli oldu
11:58 Sığınmacılar, Yerlikaya’nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi Göç İdaresi’nden açıklama var Sığınmacılar, Yerlikaya'nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi? Göç İdaresi'nden açıklama var
10:02 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı
06:17 Cenazesi Doha’ya getirilen Haniye’nin eşi Ümmü Abdusselam’dan duygusal veda Cenazesi Doha'ya getirilen Haniye'nin eşi Ümmü Abdusselam'dan duygusal veda
12:07 MasterChef Türkiye’de Kaan’ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti MasterChef Türkiye'de Kaan'ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti
10:52 Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ’’Çığlık atan kadın’’ mumyası, bilim adamlarını şaşırttı Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
10:19 Avrupa’daki temsilcilerimiz 3’te 3 yaptı İşte güncel ülke puanı sıralaması Avrupa'daki temsilcilerimiz 3'te 3 yaptı! İşte güncel ülke puanı sıralaması
10:07 Amerika’nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı
09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
09:48 Ezber bozmaya devam ediyor Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı Ezber bozmaya devam ediyor! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı
08:55 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi
08:48 Yeşilçam’ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu Yeşilçam'ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu
08:34 Ankara’daki rehine takası dünyayı salladı Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 13:21:17. #1.12#
SON DAKİKA: İİT, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere yönelik ihlallerin soruşturulmasını talep etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement