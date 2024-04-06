İİT, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail polisinin cuma akşamı Müslümanların Mescid-i Aksa'ya ulaşmalarını engelleyip onlara saldırmasını ve çok sayıda kişiyi gözaltına almasını kınadı.
İİT'den yapılan yazılı açıklamada, "İşgal devleti İsrail güçlerinin, binlerce Filistinli sivilin namaz kılmak için Mescid-i Aksa'ya ulaşmasını engellemesini şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
İsrail polisinin Kadir Gecesi'ni Mescid-i Aksa'da ihya etmek isteyenlere yönelik saldırısına işaret edilen açıklamada, "Mescid-i Aksa'nın avlularında ibadet edenlere zehirli gaz ve göz yaşartıcı gaz bombası atılarak yüzlerce kişinin yaralanması ve gözaltına alınması şeklindeki küstah saldırıyı da kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.
İsrail polislerinin bu uygulamalarının tüm uluslararası normlar, yasalar, insani değerler ve kuralların açık bir ihlali olduğu vurgulanırken, uluslararası topluma da "İsrail rejiminin işgal altındaki Doğu Kudüs'te ibadet özgürlüğü ve buradaki kutsal mekanların kutsallığına yönelik sürekli ihlallerini durdurma yönündeki sorumluluklarını yerine getirme" çağrısı yapıldı.
Açıklamada, Mescid-i Aksa'daki tarihi ve hukuki statükonun korunmasının önemine vurgu yapılarak, İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden saldırılarını durdurma ve Gazze Şeridi'nin her yerine insani yardım erişiminin sağlanmasına ilişkin Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanması çağrısı yinelendi.
İsrail polisi, Kadir Gecesi'nin idrak edildiği cuma akşamı işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa çevresinde akşam ve teravih namazlarını kılan çok sayıda Filistinliye saldırmıştı.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, ramazanın 27'nci gecesi idrak edilen Kadir Gecesi için Mescid-i Aksa'da 200 bin Müslümanın toplandığını duyurmuştu.
İsrail vatandaşı binlerce Filistinli de Kadir Gecesi'ni Mescid-i Aksa'da idrak etmek için yüzlerce otobüsle Doğu Kudüs'e gelmişti.
Kadir Gecesi için işgal altındaki Batı Şeria'dan Doğu Kudüs'e gelmek isteyen binlerce Filistinli ise İsrail'in engeline takılmıştı. İsrail makamları Batı Şeria'dan sadece sınırlı sayıda Filistinlinin Harem-i Şerif'e girişine izin vermişti.
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