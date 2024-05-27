İİT ve Arap Birliği, İsrail'in Filistinlilerin kampını bombalamasına tepki gösterdi - Son Dakika
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İİT ve Arap Birliği, İsrail'in Filistinlilerin kampını bombalamasına tepki gösterdi

İİT ve Arap Birliği, İsrail\'in Filistinlilerin kampını bombalamasına tepki gösterdi

Suudi Arabistan, Kuveyt ve Yemen'deki Husiler ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampını bombalamasına tepki gösterdi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırısını şiddetle kınarken, uluslararası topluma İsrail'in Filistin halkına karşı gerçekleştirdiği katliamları durdurma çağrısı yapıldı. Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstererek, uluslararası topluma müdahale etme çağrısı yaptı. İİT ise İsrail'i Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına uymaya zorlama çağrısında bulundu. Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ise İsrail'in Refah'taki saldırısını uluslararası mahkemelerde kanıt olarak sunacaklarını belirtti. Yemen'deki Husiler de İsrail'in saldırısını kınadı.

27.05.2024 15:03
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Suudi Arabistan, Kuveyt ve Yemen'deki Husiler ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampını bombalamasına tepki gösterdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün akşam Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği ve en az 40 kişinin ölümüne neden olan saldırısı "şiddetle" kınandı.

Uluslararası topluma İsrail güçlerinin Filistin halkına karşı gerçekleştirdiği katliamları derhal durdurması çağrısında bulunulan açıklamada, "Filistin halkının, İsrail katliamları nedeniyle benzeri görülmemiş bir insani felakete maruz kaldığına" dikkati çekildi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik devam eden saldırılarına tepki gösterildi.

"Refah bölgesindeki yerinden edilmiş sivillerin çadırlarına yönelik saldırının, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımın açık teyidi" olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararı doğrultusunda Refah bölgesine yönelik saldırıların durdurulması için müdahale etme çağrısı yapıldı.

İİT'den İsrail'i UAD'nin kararına uymaya zorlama çağrısı

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada da "İİT, işgalci İsrail güçlerinin Refah kentinde yerinden edilmiş binlerce kişinin bulunduğu kampı bombalayarak Filistinli sivillere karşı gerçekleştirdiği katliamı şiddetle kınıyor." ifadesine yer verildi.

Uluslararası toplumun ve uluslararası alanda etkili güçlerin, İsrail'i UAD'nin kararına uymaya zorlama çağrısının yapıldığı açıklamada, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarına son vermesi ve Refah Sınır Kapısı'nı açması talebinde bulunuldu.

Arap Birliği, İsrail'in Refah'ta işlediği suçu uluslararası mahkemelerde kanıt olarak sunacak

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Refah bölgesindeki kampı bombalayan İsrail'in, Filistin halkına yönelik savaş suçları zincirini devam ettirdiğini belirtti.

Ebu Gayt, İsrail'in Refah'ta işlediği suçu uluslararası mahkemelerde kanıt olarak sunacaklarına vurgu yaptı.

Yemen'deki İran destekli Husiler de yaptıkları açıklamada, İsrail'in Refah'taki saldırısını kınadı.

Mısır, Ürdün ve Katar da İsrail ordusunun dün akşamki saldırısını kınayan açıklamalar yapmıştı.

İsrail, UAD'nin saldırıları durdurması kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde dün yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalamış, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

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