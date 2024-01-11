IKBY Bakanı Aydın Maruf, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Türkmen Bakan Maruf, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Eksi"de operasyon", deprem kategorisinde Eren Bozkurt'un "Kurtarma sevinci", Gazze kategorisinde Ali Jadallah'ın "Bombalar altında" karelerini oylayan Maruf, çevre-yaşam kategorisinde Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda" ve spor kategorisinde ise Serhat Çağdaş'ın "Kazananlar, kaybedenler" fotoğrafını seçti.

Maruf, Türk halkının her zaman zor şartlar altında birlik olduğunu belirterek, yaşanan deprem felaketinde de ülkenin dört bir yanından insanların depremzedelere yardım için deprem bölgelerine gittiklerini kaydetti.

İsrail'in abluka altına aldığı Gazze'deki saldırılarına ilişkin fotoğrafı yorumlayan Maruf, bu saldırılarda masum sivillerin hedef alındığını vurgulayarak, büyük bir katliam yaşandığını da dile getirdi.

Maruf, bu karelerin zor şartlar altında çekildiğine işaret ederek, AA'ya çalışmalarında başarılar diledi.