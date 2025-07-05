IKBY'den İHA Saldırısı İddiasına Yanıt

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Erbil'de bir "İsrail üssüne insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiği" iddiasının "gerçek dışı" olduğunu açıkladı.

IKBY İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İran'daki bazı resmi haber sitelerinde yayınlanan "Erbil'de bir İsrail üssüne İHA saldırısı yapıldığı" iddiasının "yanıltıcı ve gerçek dışı" olduğu kaydedildi.

IKBY'de İsrail üssü bulunmadığı ve böyle bir saldırı yapılmadığı aktarılan açıklamada, dün gece Erbil'de boş bir alana İHA düştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bu saldırılar Haşdi Şabi'ye bağlı bazı gruplar tarafından kaos yaratmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Federal hükümetteki ilgili tarafların bu yıkıcı eylemlere bir sınır koyması ve failler hakkında yasal işlem başlatması gerekiyor." ifadelerine yer verildi.