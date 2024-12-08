IKBY'den Suriye İçin Barış Çağrısı

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığı, 61 yıllık Baas rejiminin çökmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesinin ardından, Suriye'deki tüm topluluklar için adalet ve eşitliği garanti eden barışçıl çözüm arayışına girme çağrısında bulundu.

IKBY Başkanlığından Suriye'de Baas rejiminin çökmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Suriye'deki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilerek, tüm ilgili taraflara diyalog kurmaya ve Suriye'deki tüm topluluklar için adalet ve eşitliği garanti eden barışçıl bir çözüm arayışına girme çağrısında bulunuldu.

IKBY'nin Suriye'de istikrarı teşvik etmeyi amaçlayan bölgesel ve uluslararası işbirliğini artırmaya çabaladığı kaydedilen açıklamada, bölgedeki tüm halkların ve toplulukların güvenliğini, istikrarını ve çıkarlarını korumanın öneminin vurgulandığı belirtildi.

Açıklamada, "Küresel toplumu ve komşu ülkeleri barışçıl bir çözüm arayışına aktif olarak katılmaya çağırıyoruz ve Suriye halkının barış ve özgürlük özlemlerine olan bağlılığımızı yineliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

?Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçtı.

Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/ YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi.