IKBY: Koalisyon güçleri Erbil semalarında 10 bomba yüklü İHA'yı düşürdü

Irak Kürt Bölgesi Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Birimi, Uluslararası Koalisyon güçlerine ait hava savunma sistemlerinin Erbil semalarında 10 bomba yüklü insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Birimden yapılan yazılı açıklamada, koalisyon güçlerinin 01.13 ile 03.31 saatleri arasında Erbil hava sahasında tespit edilen 10 bomba yüklü İHA'yı düşürerek imha ettiği belirtildi.

Açıklamada, saldırılarda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.