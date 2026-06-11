İki Akademisyenden Yapay Zeka Etiği Projesine Ödül - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İki Akademisyenden Yapay Zeka Etiği Projesine Ödül

11.06.2026 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin projesi, Huawei yarışmasında dünya üçüncüsü oldu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Başkale Meslek Yüksekokulunda görevli iki akademisyen tarafından hazırlanan "Yapay Zeka Etiği" projesi, teknoloji şirketi Huawei tarafından dünya genelinde düzenlenen bilişim teknolojileri yarışmasında üçüncü oldu.

Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğretim görevlileri Dr. Muhammed Burak Görentaş ile İbrahim Halil Dilber, yaşamın her alanında kullanılmaya başlanan yapay zeka sistemlerinin daha yaygın kullanılmasıyla ortaya çıkabilecek ayrımcılık ve ön yargıların önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Akademisyenler, yapay zeka sistemlerinde ayrımcılığa yol açabilecek veri setlerinin tespit edilmesi, ön yargıların giderilmesine yönelik yöntemlerin geliştirilmesi ve daha adil yapay zeka modellerinin oluşturulması üzerine yaklaşık bir yıl çalışma yürüttü.

ABD'de kefaletle serbest bırakılma başvurularında hakimlere yardımcı olmak amacıyla kullanılan COMPAS sistemine ilişkin veri setinin Afro-Amerikalılara karşı ön yargılı sonuçlar üretebildiği yönündeki bulgular üzerine çalışan iki akademisyen, bu veri setini analiz ederek ayrımcılığı azaltmaya yönelik bir yöntem geliştirdi.

Belirli bir eşik değeri (threshold) yöntemini kullanarak Afro-Amerikalılarda yüzde 44, diğer grupta yüzde 23 olarak belirlenen risk oranlarını eşitleyen akademisyenler, hazırladıkları projeyle geçen yıl kasımda teknoloji şirketi Huawei tarafından düzenlenen yarışmaya katıldı.

Projeleriyle önce yarı finale yükselen akademisyenler, 13 Nisan'da gerçekleştirilen finalin ardından 28 Nisan'da açıklanan sonuçlara göre dünya üçüncülüğü elde etti.

"Yarışmaya binlerce başvuru oldu"

Görentaş, AA muhabirine, yapay zekanın artık her alanda yaygın kullanıldığını söyledi.

Ulusal ve uluslararası kuruluşların yapay zekaya ilişkin etik ilkelerinde ayrımcılığın önlenmesinin önemli bir yer tuttuğunu belirten Görentaş, bu doğrultuda meslektaşı Dilber ile proje geliştirdiklerini anlattı.

Üç yıl önce bu konuyla ilgili bir kongre bildirisi de yayımladığını ifade eden Görentaş, şunları kaydetti:

"Yapay zeka etiği kapsamında, istatistiksel teknikler kullanılarak verilerin düzenlenebileceğini ve böylece yapay zeka sistemlerindeki ayrımcılık ile ön yargının ortadan kaldırılabileceğini ortaya koymuştum. Huawei'nin bilişim teknolojileri yarışmasının duyurusunu görünce başvuru yaptık. Mühendislik fakültesi öğrencilerimize, bir yapay zeka sistemi geliştirilirken ön yargı ve ayrımcılığa nasıl dikkat edebileceklerini, bunun istatistiksel tekniklerinin neler olduğunu ve bunu kod yazarak nasıl uygulayabileceklerini anlattık. Yarışmaya binlerce başvuru oldu. Süreç 2025'in kasım ayında başladı ve oldukça uzun sürdü. Önce ön başvurular alındı, ardından yarı final aşaması gerçekleşti. Birkaç ay sonra finale kaldık ve en sonunda dünya üçüncüsü olduk."

"Projemizi geliştirmeye devam edeceğiz"

Projenin temel amacının, yapay zeka sistemleri kurulmadan önce verilerdeki ön yargıları tespit etmek olduğunu vurgulayan Görentaş, veriler ön yargıdan arındırıldığında geliştirilen yapay zeka sistemlerinin daha adil olacağının altını çizdi.

Yaptıkları çalışmanın Anadolu medeniyeti geleneğiyle örtüştüğünü ifade eden Görentaş, "Tarih boyunca insanlık yararına işler yapmaya çalıştığımız gibi burada da aynı anlayışla hareket ediyoruz. Yarışmaya katılan projeler arasında yapay zeka etiği odaklı tek çalışma bizimkiydi. Öğrencilerimize şunu öğretmeye çalıştık, bir yapay zeka sistemi geliştireceğiniz zaman öncelikle ayrımcılık olup olmadığını istatistiksel tekniklerle tespit edin. Eğer ayrımcılık varsa bunu ortadan kaldırın, daha sonra sisteminizi geliştirin." dedi.

Hukuk camiasında ve yapay zekada ayrımcılık üzerine çalışan çevrelerde bilinen COMPAS risk değerlendirme sistemine ilişkin veri setlerinin bulunduğunu anlatan Görentaş???????, bu veri setinin ABD'de kullanıldığını söyledi.

Bu sistemin hakimlere yardımcı olmak amacıyla kullanıldığını dile getiren Görentaş, şöyle devam etti:

"Bir avukat bu yapay zeka sisteminin siyahilere, yani Afro-Amerikanlara karşı ön yargılı davrandığını fark ediyor. Konunun üzerine gidildi ve veri seti ortaya çıkarıldı. İncelemeler sonucunda sistemin gerçekten de Afro-Amerikanlara karşı ön yargılı davrandığı tespit edildi. Biz de öğrencilerimize bu veri seti üzerinden eğitim verdik. Python programlama dili ile çeşitli analizler yaparak veri setini inceledik ve gerçekten de Afro-Amerikanlara karşı ayrımcılık içeren bir sistem olduğunu gördük. Daha sonra bunu düzeltmek için threshold adı verilen bir yöntem kullandık."

Verilerde Afro-Amerikanların suçsuz olmalarına rağmen beyaz tenlilere göre iki kat daha fazla suçlu olarak değerlendirildiğini gördüklerini belirten Görentaş, "Örneğin bir grupta bu oran yüzde 44 iken diğer grupta yüzde 23 seviyesindedir. Yani yaklaşık iki katlık bir fark söz konusu. Biz belirli bir eşik değeri kullanarak veri setindeki bu farklılığı düzelttik. Böylece her iki grup için de aynı risk oranlarını elde ettik. Bunun dışında uygulanabilecek birçok yöntem bulunuyor. Örneğin veri setindeki ırk sütunu tamamen kaldırılabilir ve sistem bu bilgiyi hiç görmeyebilir. Bu da uygulanabilecek yöntemlerden biridir." diye konuştu.

"Bu başarı bizim için çok önemlidir"

Öğretim görevlisi İbrahim Halil Dilber ise yarışmada derece elde etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Dilber, "Çok mutluyuz. Hem ülkemiz hem de üniversitemiz adına büyük gurur yaşıyoruz. Binlerce kişinin katıldığı yarışmada dünya üçüncüsü olduk. Bu başarı bizim için çok önemlidir. Bundan sonraki süreçte de benzer projeler geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Yapay Zeka, Teknoloji, Huawei, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki Akademisyenden Yapay Zeka Etiği Projesine Ödül - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dervişoğlu: “Öcalan’a özgürlük mitingleri yapacaklarmış, ben de Tandoğan Meydanı’na çıkacağım Dervişoğlu: "Öcalan'a özgürlük mitingleri yapacaklarmış, ben de Tandoğan Meydanı'na çıkacağım
Sanat dünyası Kılıçdaroğlu’na sırtını döndü Bir tepki de Akbayram ailesinden Sanat dünyası Kılıçdaroğlu'na sırtını döndü! Bir tepki de Akbayram ailesinden
Fenerbahçe, Aykut Kocaman’ı cuma günü açıklayacak Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ı cuma günü açıklayacak
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetimi, mazbatasını aldı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetimi, mazbatasını aldı
Kısmetse Olur yarışmacısının Ankara cahilliği pes dedirtti Kısmetse Olur yarışmacısının Ankara cahilliği pes dedirtti
ABD enflasyon verileri açıklandı İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi ABD enflasyon verileri açıklandı! İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
İşte Dünya Kupası’ndaki ilk maçımızı yönetecek hakem İşte Dünya Kupası'ndaki ilk maçımızı yönetecek hakem
27 fenomene istenen hapis cezası belli oldu: Merve Taşkın, Ceyda Ersoy, Gizem Bağdaçiçek... 27 fenomene istenen hapis cezası belli oldu: Merve Taşkın, Ceyda Ersoy, Gizem Bağdaçiçek...
Evini satıp altın alan vatandaşın 3 aylık kaybı inanılmaz Evini satıp altın alan vatandaşın 3 aylık kaybı inanılmaz
Mertens’ten Galatasaray’a beklenmedik cevap Mertens'ten Galatasaray'a beklenmedik cevap

11:52
İki oyuncu, A Milli Takım kampından ayrıldı
İki oyuncu, A Milli Takım kampından ayrıldı
11:42
CHP Sözcüsü Müslim Sarı: Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak
CHP Sözcüsü Müslim Sarı: Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak
11:23
Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker gözaltında
Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker gözaltında
10:49
MSB’den çok sert KKTC açıklaması: TSK en sert cevabı verme kararlığındadır
MSB'den çok sert KKTC açıklaması: TSK en sert cevabı verme kararlığındadır
10:42
Özgür Özel’in ekibinden 28 CHP Parti Meclisi üyesi istifa etti
Özgür Özel'in ekibinden 28 CHP Parti Meclisi üyesi istifa etti
10:06
Göçmen öfkesi Kuzey İrlanda’yı küle çevirdi Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Göçmen öfkesi Kuzey İrlanda'yı küle çevirdi! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
09:55
Uyuşturucu operasyonunda Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan da gözaltında
Uyuşturucu operasyonunda Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan da gözaltında
09:39
Ara tatil kalkıyor mu Bakan Tekin son kararı açıkladı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son kararı açıkladı
08:33
Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı
Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı
08:16
Altın fiyatlarında 7 ay sonra bir ilk
Altın fiyatlarında 7 ay sonra bir ilk
08:00
Kulisleri hareketlendiren iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’in yerine Faik Öztrak’ı getirecek
Kulisleri hareketlendiren iddia: Kılıçdaroğlu, Özel'in yerine Faik Öztrak'ı getirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 12:05:48. #.0.4#
SON DAKİKA: İki Akademisyenden Yapay Zeka Etiği Projesine Ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.