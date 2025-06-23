İki Liderden Ateşkes Görüşmesi

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık, bölgede kapsamlı bir ateşkese ulaşmanın ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurmanın yollarını görüştü.

Ürdün Kraliyet Divanının açıklamasına göre, iki lider bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgede kapsamlı bir ateşkese ulaşmanın yolları ele alındı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, devam eden tırmanışın bölgenin tamamının güvenlik ve istikrarını tehdit ettiğini vurguladı.

Tüm taraflarla iletişimin önemine işaret eden Kralı 2. Abdullah, "sükunet ve müzakerelere geri dönülmesi" çağrısında bulundu.

Filistin meselesine ilişkin ise Ürdün Kralı, "Bölgede barış ancak Filistin meselesinin adil ve kapsamlı bir şekilde, iki devletli çözüm temelinde çözülmesiyle mümkün olur." ifadesini kullandı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ayrıca Gazze'deki savaşın derhal durdurulması, bölgeye yeterli insani yardımların ulaştırılması ve işgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs'teki gerginliğin sona erdirilmesi gerektiğini yineledi.