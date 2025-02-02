İki Milletvekili CHP'ye Katılıyor

(ANKARA) - Demokrat Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Salih Uzun, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile birlikte CHP'ye katılacaklarını açıkladı.
Halk TV'ye konuk olarak bağlanan İzmir Bağımsız Milletvekili Salih Uzun, İstanbul Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt ile birlikte CHP'ye katılacaklarını açıkladı.
CHP'nin Salı günü yapılacak grup toplantısını işaret eden Uzun, bilirkişi soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan Suat Toktaş'a verdiği söz sebebiyle kararı Halk TV ekranlarında açıkladığını ifade etti.
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