İkiz Babalar Ailece Sınava Girdi - Son Dakika
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İkiz Babalar Ailece Sınava Girdi

İkiz Babalar Ailece Sınava Girdi
22.06.2025 11:56
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Van'da İkiz babalar İbrahim ve İsmail Yaşin, kızlarıyla birlikte YKS'ye girerek örnek oldular.

Van'da ikiz olan 48 yaşındaki İbrahim ve İsmail Yaşin, 20 yaşındaki kızları Hicret ve Zehra Yaşin ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi.

Üniversite mezunu babalar, hem kızlarına örnek olmak hem de aynı duyguları paylaşmak için sınava başvuru yaptı.

İsmail Yaşin, kızı Hicret ve 42 yaşındaki eşi Ayşe Yaşin, İbrahim ile kızı Zehra Yaşin Turgut Özal Anadolu Lisesi'nde sınava girerek binlerce aday gibi ter döktü.

3 üniversite mezunu baba İbrahim Yaşin, basın mensuplarına, çocuklarını motive etmek için sınava girdiklerini söyledi.

Birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi'nin başarılı geçtiğini ifade eden Yaşin, "Dün ikizim, kızım, kardeşimin eşi ve yeğenimle sınava girdik. Kızlarımızın isteği üzerine sınava başvurduk. Dünkü oturum çok güzel geçti. Bizim için de hepimizin aynı okulda sınava girmesi sürpriz oldu. En güzel sürpriz ise ikizim ve eşinin aynı sınıfta sınava girmesi. Çocuklarımızı motive etmek ve örnek olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Hedefimiz çocuklarımızın güzel bir geleceğe sahip olması. Okumanın yaşı yoktur. Güzel bir ülke inşa etmek istiyorsak herkesin okur yazar olması gerekiyor. Sınava giren herkese başarılar diliyorum." diye konuştu.

Ailece sınava girmeye karar verdiklerini belirten İsmail Yaşin ise "Eşim bu sene liseden mezun oldu ve sınava girmek istediğini söyledi. Kızım ve yeğenim de sınava gireceği için ailece başvuru yaptık. Ailemizin başarılı olması için ikizimle elimizden geleni yapıyoruz. Sınava eşimle aynı sınıfta girdim, bize de sürpriz oldu. Ailece aynı heyecanı yaşadık. Herkese başarılar." dedi.

"Kızımla birlikte üniversite okumayı isterim"

İsmail Yaşin'in eşi 42 yaşındaki Ayşe Yaşin ise "Bu sene açık liseden mezun oldum. Gençlerimize örnek olmak ve üniversite hedefiyle sınava girdim. Kızımla birlikte üniversite okumayı isterim." ifadelerini kullandı.

Bu yıl ailece sınava girmenin farklı bir duygusunu yaşadıklarını anlatan Zehra Yaşin, "Dünkü sınav çok güzel geçti, umarım bugünkü sınav da güzel geçer. Babamla sınava girmek çok farklı bir duygu. Geçen yıl bizleri okulun bahçesinde beklerken bu yıl aynı okulda sınava girdik. Çok farklı bir duygu." şeklinde konuştu.

Anne ve babasıyla yan yana olan sınıflarda sınava girdiğini belirten Hicret Yaşin ise ailece hedeflerine ulaşmak istediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İkiz Babalar Ailece Sınava Girdi - Son Dakika

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