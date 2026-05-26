İkizdere\'de Yangın: İki Ev Zarar Gördü

Rize'nin İkizdere ilçesinde çıkan yangın iki evde hasara neden oldu.

İlçeye bağlı Tozköy köyündeki S.K'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki eve de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İki evde de hasara neden olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Evlerin yanındaki bazı ahşap eklentilerin de kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.