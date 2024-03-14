İkizköylülerin avukatı, Akbelen Ormanı'nın kamulaştırma kararının iptalini değerlendirdi - Son Dakika
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İkizköylülerin avukatı, Akbelen Ormanı'nın kamulaştırma kararının iptalini değerlendirdi

İkizköylülerin avukatı, Akbelen Ormanı\'nın kamulaştırma kararının iptalini değerlendirdi

İkizköylülerin avukatı Arif Ali Cangı, Akbelen Ormanı'nın çevresindeki 190 parsellik tarım arazisinin kamulaştırma kararının iptalini değerlendirdi. Cangı, gelecekte kamulaştırma kararları alınabileceğini belirtti. Cangı ayrıca, AKP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aydın Ayaydın'ın açıklamalarını eleştirerek, linyit madeni sahasının işletme ruhsatının geri alınması ve ormanların rehabilite edilmesi gerektiğini söyledi.

14.03.2024 18:39  Güncelleme: 18:44
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İkizköylülerin avukatı Arif Ali Cangı, Akbelen Ormanı'nın çevresindeki 190 parsellik tarım arazisinin kamulaştırma kararının iptalini değerlendirdi. Cangı, "Gelecekte, özellikle seçimden sonra kamulaştırma kararları alınabilir" dedi. Cangı, AKP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aydın Ayaydın'ın "Cumhurbaşkanı talebimizi geri çevirmedi" sözlerini de,"Öncelikle bölgedeki sorunu çözmek istiyorsanız öncelikle 86541 sicil nolu linyit madeninin işletme ruhsatını ve işletme iznini geri aldırın. Eğer gücünüz yetiyorsa Akbelen ormanları maden sahasındaki çalışmaları durdurun alanları rehabilite ettirin, tekrar ormanların oluşmasını yaratın" şeklinde değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 11 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan 8247 sayılı acele kamulaştırma kararıyla, "Muğla'nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı'nın çevresindeki 190 parsellik tarım arazisi, linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılması kararlaştırılmıştı. Karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla kaldırıldı.

İkizköylülerin avukatı Arif Ali Cangı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kararı "yanlıştan dönmek" olarak niteleyerek, "Gelecekte, özellikle seçimden sonra kamulaştırma kararları alınabilir" diye konuştu.

AKP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aydın Ayaydın, kamulaştırma kararının iptal edilmesinde etkili olduğuna ilişkin sözlerini de eleştiren Cangı, şunlanı söyledi:

"Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın bunu kendisinin aldırdığını söylüyor ve Twitter'daki paylaşımını yoruma kapatıyor. Ben buradan kendisine seslenmek istiyorum. Öncelikle bölgedeki sorunu çözmek istiyorsanız öncelikle 86541 sicil nolu linyit madeninin işletme ruhsatını ve işletme iznini geri aldırın. Eğer gücünüz yetiyorsa Akbelen ormanları maden sahasındaki çalışmaları durdurun alanları rehabilite ettirin, tekrar ormanların oluşmasını yaratın.

Daha da gücünüz yetiyorsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2005 yılında almış olduğu karar doğrultusunda Yatağan Yeniköy Termik Santrali'ni kapatın."

Kaynak: ANKA

Aydın Ayaydın, Arif Ali, Maden, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İkizköylülerin avukatı, Akbelen Ormanı'nın kamulaştırma kararının iptalini değerlendirdi - Son Dakika

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