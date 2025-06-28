İklim Aktivisti Yücel Sönmez Hayatını Kaybetti

Hürriyet Gazetesi başta olmak üzere çeşitli gazete ve radyo kanallarında çalışan iklim aktivisti gazeteci Yücel Sönmez (49), dün Burgazada'daki evinde hayatını kaybetti. Yücel'in cenazesini ailesi Adli Tıp Kurumu'ndan aldı. Yücel'in kız kardeşi Zeynep Uçar, "Abim çok iyiydi çok erken gitti. Yapacak daha çok şeyi vardı, çok planları vardı. Daha yazmak istedikleri vardı" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Yücel Sönmez (49), Burgazada'daki evinde dün geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Gazetecinin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin yüksek tansiyon ve kalp krizi olduğu öğrenildi. Sönmez'in cenazesi bugün Kilyos'ta bulunan aile mezarlığına defnedilecek. Öte yandan cenazeyi almaya gelen aile üyelerinin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

'DOĞA İÇİN ÇOK ŞEY YAPACAKTI'

Kardeşinin ölümünün daha çok erken olduğunu söyleyen Zeynep Uçar, "Kalp krizi diye getirdiler, bize de öyle haber vermişlerdi. Şimdi Adli Tıpta bekliyoruz. Abim mükemmeldi, tam bir çevreciydi. İnsan ve hayvan dostuydu, bütün arkadaşları onu bilir özellikle adadakiler. Abim çok iyiydi, çok erken gitti. Yapacak daha çok şeyi vardı, çok planları vardı. Daha yazmak istedikleri vardı. Özellikle doğa için daha yapmak istediği çok şeyler vardı. Bunlardan hep bahsederdi, hiçbirini gerçekleştiremedi. Çok erken oldu. Hiçbir rahatsızlığı yoktu bildiğimiz ani bir kalp krizi uykuda yakalamış. Yatmış ve bir daha uyanamamış" dedi.