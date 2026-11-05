İklim Başkanı Hasar, Antalya'daki COP31'in uygulama COP'u olması gerektiğini söyledi - Son Dakika
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İklim Başkanı Hasar, Antalya'daki COP31'in uygulama COP'u olması gerektiğini söyledi

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İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar, Antalya'da yapılacak COP31'in 'uygulama COP'u' olması gerektiğini söyledi. Hasar, konferansa 196 ülkeden yetkililerin katılacağını ve gündemde sıfır atık ile metan emisyonlarının azaltılmasının yer alacağını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) geleceğin COP'u olacağını söyledi.

Hasar, COP31 hazırlıkları kapsamında yaptığı açıklamada, konferansın ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda bir araya geldiği, diyalog kurduğu ve ortak kararlar aldığı önemli bir platform olduğunu ifade etti.

Antalya'da 196 ülkeden devlet yetkilileri, delegasyonlar ve müzakere ekiplerinin bir araya geleceğini belirten Hasar, konferansta sürdürülebilir kalkınma ve iklim politikalarına yönelik önemli kararların ele alınacağını kaydetti.

İklim değişikliğinin sosyal yaşamdan ekonomiye ve çevreye kadar birçok alanı etkilediğine dikkati çeken Hasar, mücadelenin başarıya ulaşması için tüm ülkelerin ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Paris İklim Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinin ardından geçen 10 yıllık süreçte önemli kararlar alındığını ve müzakereler yapıldığını anlatan Hasar, bundan sonraki dönemde bu kararların uygulanmasının öncelik kazanacağını belirtti.

Hasar, şöyle konuştu:

"Elimizde birçok uygulanabilir, müzakere edilmiş kararlarımız var. Bunun artık eyleme de geçme zamanı. O yüzden bu, uygulama COP'u olarak adlandırıldı. COP31, uygulama COP'u olsun. Biz de buradan yola çıkarak 'Geleceğin COP'u' olarak adlandırdık."

COP31'in önemli hedeflerinden birinin de ülkeler arasındaki işbirliğini ve çok taraflılığı güçlendirmek olduğunu bildiren Hasar, Türkiye ile Avustralya'nın ortak ev sahipliği sürecinin farklı coğrafyalar arasında iklim eylemi konusunda işbirliğinin mümkün olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Konferansın gündeminde sıfır atık, döngüsel ekonomi ve metan emisyonlarının azaltılmasının da yer alacağını belirten Hasar, sıfır atığın Türkiye'nin uluslararası alanda öne çıkan çevre politikalarından biri olduğunu söyledi.

Hasar, Türkiye'nin çevre alanında yürüttüğü projeleri ve uygulamaları COP31 aracılığıyla uluslararası kamuoyuna tanıtma fırsatı bulacağını kaydetti.

Kaynak: AA
İklim DeğişikliğiAntalyaGüncelCOP31DünyaSon Dakika

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