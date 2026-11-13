İklim değişikliği 993 kaktüs türünün dörtte birinden fazlasını risk altına sokabilir

ABD'de yapılan araştırma, iklim değişikliği nedeniyle artan sıcaklıklar ve şiddetli kuraklıkların, kaktüslerin neslinin tükenme riskini artırdığını ortaya koydu.

Arizona ve South Florida üniversitelerinden araştırmacıların öncülüğünde yürütülen çalışmada, Amerika kıtasında bulunan 993 kaktüs türünün iklim değişikliğinden nasıl etkilendiği incelendi.

İncelemeler sonucunda bilim insanları, iklim değişikliği neticesinde yaşanan sıcaklık artışları ve şiddetli kuraklıkların, kaktüslerin neslinin tükenme riskini artırdığını belirledi.

İncelenen kaktüs türlerinin dörtte birinden fazlasının, 2100'e kadar yaşamlarına elverişli alanların en az yüzde 80'ini kaybedebileceğini tespit eden araştırmacılar, özellikle Şili, Peru ve Brezilya'nın kuzeydoğusunda kaktüs çeşitliliğinin ciddi ölçüde azalabileceğini belirtti.

Araştırmacılar, halihazırda kıtadaki kaktüs türlerinin yüzde 30'undan fazlasının yaşam alanlarının tahrip edilmesi ve kaçak toplanma gibi nedenlerle neslinin tükenme tehlikesi altında olduğu kaydetti.

Çalışmanın sonuçlarına "Nature" dergisinde yer verildi.