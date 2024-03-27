İklim Değişikliği Endemik Türleri Tehdit Ediyor - Son Dakika
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İklim Değişikliği Endemik Türleri Tehdit Ediyor

İklim Değişikliği Endemik Türleri Tehdit Ediyor

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hatice Demiray, iklim değişikliğinin endemik türleri tehdit ettiğini, bu bitkilerin genetik kaynaklarının korunması için çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti. Endemik bitkilerin yalnızca kendi yöresine özgü türler olduğuna dikkat çeken Demiray, çevresel sorunlar ve iklim değişikliğinin bu bitkileri yok olmaya karşı duyarlı hale getirdiğini vurguladı. Nadir ve endemik türlerin yaşama ortamlarının bozulmasıyla dağılış alanlarının azaldığını ve yok oluşa doğru hızlı bir şekilde ilerlediğini belirten Demiray, bu türlerin genetik kaynaklarının korunması çalışmalarının öncelikli olarak ele alınması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, artan sıcaklıkların bitki hastalıklarını artırdığını ve bakteriyel enfeksiyonların görülme sıklığının arttığını söyledi.

27.03.2024 11:49  Güncelleme: 11:50
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Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hatice Demiray, iklim değişikliğinin endemik türleri tehdit ettiğini, bu bitkilerin genetik kaynaklarının korunması için çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Demiray, yaptığı yazılı açıklamada endemik bitkilerin yalnızca kendi yöresine özgü türler olduğuna dikkati çekti.

Çevresel sorunların başında gelen ve insanoğlunun faaliyetleriyle artan iklim değişikliğinin bu bitkileri tehdit ettiğini ifade eden Demiray, özelleşmiş ekolojik nişlere ihtiyaç duymaları, kararlı, durağan ve değişime duyarlı bir çevrede yetişmeleri gibi özelliklerinin endemik bitkilerin yok olmaya karşı özellikle duyarlı hale gelmesine yol açtığını kaydetti.

Prof. Dr. Demiray bu türlerin korunması gerektiğini belirterek, şunları ifade etti:

"Nadir ve endemik türlerin yaşama ortamları, insan etkinlikleriyle bozulursa ya da bu ortamlar parçalara bölünürse, önce bu türlerin dağılış alanları ve popülasyon büyüklükleri azalmakta, sonra da bu türler, diğer türlere kıyasla yok oluşa doğru daha hızlı gitmektedir. Bu durum, endemik türlerin genetik kaynaklarının korunması çalışmalarında öncelikle ele alınmalı ve dikkatlice izlenip yönetilmelidir."

Artan sıcaklıkların bitki hastalığına neden olduğunu aktaran Demiray, "Sıcaklık, bazı bakteriyel hastalıkların yerleşimi için hayati rol oynar. Sıcaklığa bağlı olan hastalıkların görülmediği yerlerde bakteriyel enfeksiyonların başladığı görülebilir. Sıcaklık artışıyla, ekstrem yağış ve daha da artan atmosferik nem konsantrasyon söz konusu olmaktadır. Bu durum bitkilerin daha düzenli ve güçlü gelişmesine neden olsa da uzun periyodlar dayanıklılık ve kök hastalıkları başta olmak üzere diğer yaprak hastalıklarının artışına neden olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ege Üniversitesi, Genetik, Hatice, Çevre, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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